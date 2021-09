La opinión de Carles Francino

Que un señor de 52 años se enamore de una señora de 37 no es ninguna novedad. Que resulta que esa señora está divorciada y tiene dos hijos de una relación anterior, tampoco. Ningún problema. Pero que el señor sea obispo de la Iglesia católica, haya renunciado a su cargo y, quince días después, no haya dado aún ninguna explicación a sus feligreses, eso ya no es tan frecuente. Pero es justamente lo que ha ocurrido -lo que está ocurriendo- con el obispo de Solsona, Xavier Novell.

Pongámonos en situación: hace una década este hombre se convirtió en el obispo más joven de España. Algunos le señalaban como una estrella emergente en círculos vaticanos. Yo diría que no precisamente progresistas porque sus opiniones sobre el aborto, la homosexualidad, el uso del preservativo, los exorcismos... no son precisamente avanzadas.

Pero hoy lo que parece es que ha desoído las recomendaciones del propio Vaticano para explicarse, para hacer una salida ordenada y que, además, pocos o ninguno de sus colaboradores más cercanos en el obispado entienden: no ya lo que ha ocurrido ahora, sino su comportamiento de los últimos tiempos.

En fin, la historia -como es obvio- tiene todos los ingredientes de un culebrón porque encima la mujer con la que supuestamente mantiene una relación sentimental ha escrito novelas erótico-satánicas. O sea, que esto es terreno abocado al chascarrillo, a la broma, pero yo creo que hay otros aspectos importantes. Por un lado, el respeto a la intimidad y a las decisiones de cualquier persona, eso siempre por delante. Pero, por otro, la hipocresía que rodea asuntos como este del celibato, que la Iglesia católica sigue defendiendo de forma numantina.

En cualquier caso, el refranero popular, que contiene no pocas dosis de sabiduría, incluye desde hace muchos años aquella frase que dice: "Nunca digas de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre". Y, si es así, no pasa nada, o no debería pasar nada. Pero está visto que algunas cosas parece que no las cambia ni Dios.