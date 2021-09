En la 'Barra Libre' de SER Deportivos, los periodistas de la Cadena SER Antonio Romero, Antón Meana, Jordi Martí y Pedro Fullana han analizado la actualidad deportiva del fin de semana. La selección española, tras el batacazo contra Suecia que casi le ha mandado a la repesca, consiguió imponerse con solvencia a Georgia (4-0) en Badajoz y recuperar sensaciones.

Las críticas a Luis Enrique

Aun así, uno de los asuntos que centró el partido fue el papel de Luis Enrique, las críticas a su figura y su versión sobre la 'peineta' que dedicó a un aficionado tras perder en Solna. ¿Se está siendo injusto con Luis Enrique?

Antonio Romero: "Uno de los grandes méritos de Luis Enrique es que a gente a la que la selección le importaba un pimiento ahora aunque solo sea por defender a Luis Enrique esté pendiente".

Jordi Martí: "Hay un sector de la prensa que se la tiene jurada a Luis Enrique por no poner a ningún madridista".

Antonio Romero: "Decir eso es faltar a la verdad (...) A mí no me gustó la lista de Luis Enrique, me pareció un despropósito, pero afortunadamente me equivoqué (...) La previa de clasificarnos a la Eurocopa de 2008, en la que fuimos campeones... Eso sí era un nivel de crítica máximo".

Antonio Romero: "Cuando se nombró seleccionador a Del Bosque se le calificó de ser más blanco que la horchata".

Antón Meana: "En un partido en Oviedo incluso había un espectador con un megáfono que estuvo todo el partido gritándole 'Raúl' a Luis Aragonés".

La posición de Llorente y el nivel de la Roja

Para el partido contra Georgia, el técnico asturiano utilizó a Marcos Llorente en el centro del campo, posición en la que se mueve con su club, el Atlético de Madrid, y que en la selección no ocupa tanto debido a jugadores como Pedri, Koke y Busquets. ¿Dónde debe jugar Marcos Llorente?

Antonio Romero: "Los tres centrocampistas que más gustan a Luis Enrique son Busquets, Koke y Pedri y prescindir de Marcos Llorente se le hace complicado".

Pedro Fullana: "La duda que me genera esta selección es si le da a España para competir fuera de casa al nivel que necesitaba en Suecia".

Antonio Romero: "Antes teníamos a los mejores, por eso no había debate en las listas (...) Creo que Luis Enrique debe asumir el mismo peso de las críticas que otros seleccionadores".

El papel de Bale y el no fichaje de Mbappé

Otro de los grandes momento de este fin de semana ha sido el hat-trick del galés Gareth Bale a Bielorrusia y su papel en el Real Madrid sobre todo tras los altibajos de Eden Hazard y el fichaje frustrado de Kylian Mbappé.

Antón Meana: "El entorno de Bale desliza que le vendría bien renovar con el Real Madrid para llegar fino al Mundial".

Antonio Romero: "Me parece una broma pesada decir que Bale es 'el fichaje' del Real Madrid (...) Ni lo ponía ni lo renovaba. No ha sido un buen ejemplo para el vestuario del Real Madrid".

Jordi Martí: "¿Hubo realmente negociaciones con Mbappé? ¿Fue un paripé de Florentino Pérez? ¿Qué pasó?".

Antón Meana: "Hubo una oferta formal de 160 millones confirmada por ambos equipos. No es un farol".

Antonio Romero: "De las palabras de Leonardo se puede sacar que una negociación hubo (...) El Real Madrid ha hecho todo lo posible por fichar a Mbappé. Eso está clarísimo".