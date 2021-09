Ada Colau: "Hay que eliminar el puente aéreo"

Aimar Bretos charla con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una entrevista profunda y llena de contenido. Desde su relación con Unidas Podemos, pasando por el éxito de su confluencia y su futuro en la política, hasta la reciente polémica con la ampliación del aeropuerto del Prat y su crítica hacia el independentismo. Durante la entrevista, Colau ha contestado a la falta de seguridad que vive la capital catalana y a los últimos ataques homófobos que se han vivido en nuestro país.

¿Qué sintió al escuchar que a un chaval de Madrid le habían cortado el labio y marcado con una navaja la palabra "maricón" en el culo, al grito de "maricón" y "comemierda"?

Son noticias horribles a las que no nos podemos acostumbrar y que te abren en canal. Es un delito de odio que es gravísimo, espero que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Toda mi solidaridad con él, su entorno y todas las personas que son víctimas. No es un caso aislado que se está dando en un aumento de la extrema derecha y de los discursos de odio y hay que exigir una firmeza. democrática de nuestras instituciones, tienen que ser más proactivas.

Hace unos meses hubo una agresión grave en la playa de Barcelona, con lesiones físicas, y aparte de llevarle asesoramiento, nosotros como Ayuntamiento nos personamos como acusación porque entendemos que es un delito de odio contra la democracia, los derechos humanos, la convivencia...

¿Hay un aumento en su ciudad de los ataques?

Es evidente. Hay una relación directa con la extrema derecha. Hace unos años no tenían presencia en las instituciones y ha normalizado discursos de odio. Vox niega que haya violencia de género y violencia machista, se niega a decir que todos los asesinatos y agresiones que hay tienen un componente que es de género. Esto tiene que ver con el señalamiento de esos colectivos por parte de una fuerza política que anima a señalar, y cuando señalas sabemos que de alguna manera se está dando legitimidad que de las palabras se pase a las agresiones. Hay que dar una condena a los discursos de odio. Todo empieza en la educación, pero cuando se producen estos hechos tiene que haber firmeza democrática y que luego haya una personación en los casos graves, son un atentado contra la democracia.

¿Es Barcelona hoy una ciudad más insegura que antes?

Los datos han mejorado mucho en los últimos años y hemos conseguido tras muchos esfuerzos que todos los indicadores de delitos hayan bajado. Evidentemente con la pandemia ha bajado la actividad. Hay menos turismo que por desgracia tiene este daño colateral de atraer a los hurtos y por lo tanto han bajado los indicadores. Es cierto, que se han distribuido más porque antes no había tantos robos en otras zonas porque se concentraban en zonas céntricas.

Sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, ¿qué opina?

No solo plantean una cosa que es inaceptable que es destruir un territorio que tiene la máxima protección europea medioambiental, no solo eso, es que si tu amplías como día AENA con 20 millones de habitantes, básicamente no hemos aprendido nada con la pandemia y el cambio climático. Con todo lo que estamos haciendo en Barcelona para reducir las emisiones, el primer estudio que hemos tenido sobre qué impacto tendría esta ampliación es aumentar un 80% las emisiones. Hacemos grandes esfuerzos para disminuir las emisiones porque está en peligro el futuro de nuestros hijos y luego vienen las grandes instituciones con un proyecto del siglo pasado.

Creo que es falso lo que decían de que el aeropuerto iba a colapsar. Pero es que además debemos de cambiar nuestro modelo de movilidad, nosotros claro que queremos una ciudad bien conectada, pero bien conectada en el siglo XXI es eliminar los vuelos de trayectos cortos y sustituirlo por tren que es mucho más cómodo. Hay que eliminar el puente aéreo. No tiene sentido que la gente vaya a Valencia en avión porque no funciona bien la conexión ferroviaria. Nosotros no solo queremos disminuir emisiones sino que es generar una economía local de futuro que genera puestos de trabajo de calidad. No queremos esta economía del pelotazo que acaba beneficiando a unas pocas empresas a costa de cargarse el planeta y el futuro de nuestros hijos. Ya tenemos un buen aeropuerto pero ahora tenemos que desarrollar mucho más la conexión ferroviaria.

Yolanda Díaz ya se ha posicionado, ha dicho que es contraria a esta ampliación. Es el Ministerio de Transporte el que de forma clandestina, cuando empezaban las vacaciones, se sacaron este acuerdo con la Generalitat de Cataluña. No hemos visto ningún informe ni económico ni medioambiental. De repente salen con este acuerdo y es lo que pedimos, al President Aragonès, que se paralice todo y que haya informes.

Gobierna en coalición con los socialistas, ¿es igual de compleja que la del Gobierno nacional?

Es normal que haya discrepancias porque somos partidos diferentes y no estamos de acuerdo en todo y eso es bueno. Intentamos siempre el consenso y transigir, a veces cedo más yo y a veces más el resto. También digo una cosa, en temas muy importantes, ya hay discrepancias, sea el gobierno de coalición que sea, el de Barcelona, la Generalitat o el del Estado... al final hay un último responsable y yo mi responsabilidad la asumo. Si Barcelona tuviera que tener la última palabra, que en este caso del aeropuerto no lo tiene, como alcaldesa asumiría mi responsabilidad. Por eso le pido a Aragonès que lo paralice, y a Sánchez, como presidente del Gobierno, también.

Con el tema de la tarifa de la luz algunos, como Pablo Iglesias, piden la movilización para presionar al Gobierno de la que Unidas Podemos forma parte

Personalmente no he llamado a la movilización contra un socio de gobierno cuando estás dentro de la institución, otra cosa es que estés fuera que son papeles diferentes. Sí que entiendo que en temas que son fundamentales y que afectan a las necesidades más básicas como pueden ser vivienda o puede ser la luz, sí que entiendo que se apele al liderazgo de la ciudadanía que tiene mucho que decir, las grandes conquistas, los derechos y las libertadas se han conquistado históricamente, muy a menudo o casi siempre, con la movilización ciudadana. Cuando algo toca aspectos fundamentales para la vida de la gente es lógico que haya movilizaciones, es algo que nos afecta a todos y que decide que la gente pueda tener lo mínimo para vivir o no tenerlo.

¿Las eléctricas son más poderosas que el Estado?

Tienen mucho poder en este país y desgraciadamente lo tienen gracias al Estado, eso es lo más perverso de la historia de cómo se ha privatizado el tema de la luz en este país, porque la situación de ahora vienen de situaciones del pasado. Se habla de puertas giratorias que es una mala praxis que creo que no se ha asumido toda la responsabilidad que se tenía que asumir. Tanto PP como PSOE tienen un montón de exministros y altos cargos en consejos de administración de estas empresas que hacen enormes beneficios y que se han beneficiado de unas legislaciones y privatización que hicieron estos gobiernos cuando existía el bipartidismo. De aquella situación venimos a lo que tenemos ahora que tenemos una situación peor que otros países europeos porque es más cara, donde hay menos transparencia porque nadie entiende el precio de la luz y donde es más difícil que pueda haber un mínimo control democrático. No sé si tienen más poder, pero desde luego en la luz tienen más poder y eso habría que corregirlo porque creo que es una anomalía democrática y lo más grave es que el poder que tienen estas eléctricas de especular con un bien de primera necesidad y de hacer enormes beneficios astronómicos lo tienen en parte gracias al Estado que en décadas anteriores le dio estos privilegios y permitió este oligopolio que hoy sufrimos.

Le está cayendo una enorme por estas palabras que utilizó en TV3, cuando le preguntaron por si habrá o no un referéndum de independencia a corto plazo. ¿A qué se refiere con que la gente no está para tonterías?

Lo he aclarado ya mucho y han hecho una mala interpretación intencionada. En cualquier caso, cuando yo hablo de tonterías en ningún caso me estaba refiriendo al referéndum. En la entrevista digo que es una cuestión muy seria, lo que sí decía es que en los últimos años hemos tenido mala política, mentiras, promesas que sabían que no eran ciertas. En ese sentido hablaba del cansancio de la ciudadanía, que la gente no estaba para tonterías me refería al politiqueo.