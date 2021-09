Xavier Vidal-Folch

Cuando a un chaval le revientan un ojo porque lo perciben como homosexual o cuando le graban a cuchillo la palabra 'maricón' en la piel o cuando a una chavala la violan en manada o en solitario, cuando sucede todo eso, cuando perpetran eso, no sólo cometen actos de odio contra su integridad física, también atentan contra la libertad de todos nosotros, porque la libertad es indivisible. Allá donde la de un ciudadano es atacada, rompen la nuestra. La agresión homófoba y la violación única o múltiple son dos manifestaciones extremas de supremacismo machista. Es una ideología ultra y tosca que confina a la mujer a la calidad de propiedad del hombre y al hombre distinto a la categoría de diversidad insoportable. El alcalde de Madrid niega que la ultraderecha tenga ninguna responsabilidad en esta violencia rampante. ¿Está seguro? ¿Estamos seguros? Porque sin soporte ideológico, a veces no muy consciente, estos delitos no tendrían ningún apoyo. Y hay apoyos de distinto grado: los de los talibanes que ningunean a las mujeres, la Federación de Fútbol, que limita la cuota de niños en los equipos mixtos, el obispo que reclama curar a los gays porque los considera unos enfermos, la secta católica que segrega al alumnado por género. En ese caldo de cultivo fermenta el odio, la violencia de género, la negación de la libertad a todos los demás.