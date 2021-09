¿Mucha o poca burocracia? Existe la posibilidad de que las buenas medidas se queden en un punto intermedio de su recorrido o no sirvan para nada. Por los impedimentos prácticos que se le pone o por mucha burocracia, muchos condiciones para darles garantismo o por poca burocracia, porque no hay funcionarios suficientes o bien preparados para instrumentarles. El ejemplo más conocido es el del ingreso mínimo vital, creado para acabar con la pobreza extrema y que no ha llegado a todos los hogares que lo necesitan, debilitando el escudo social implantado en esta pavorosa crisis. Ahora se sabe que la mitad de las ayudas aprobadas para paliar los problemas de bares y restaurantes, uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, corre el riesgo de no llegar. ¿Por qué? Porque los requisitos para obtenerlas son demasiado complejos. Estas dificultades percuten en las dudas acerca de la efectividad de los fondos que llegan de Europa y que son una gran oportunidad para que el país de un salto adelante. Lo peor sería que no se utilizasen bien por la inexistencia de una red adecuada de funcionarios públicos.