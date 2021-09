Federico Armenteros, activista LGTBI: "Nos llamaban maricones, nos pegaban hostias y nadie podía decir nada"

La homofobia está incrementando, así como los delitos de odio. Este fin de semana, un joven de 20 años sufrió una brutal agresión. Ocho encapuchados le grabaron con un cuchillo en el glúteo la palabra “maricón”. El Gobierno ha convocado una reunión urgente para poner solución a una tendencia en alza que cada vez afecta a más jóvenes homosexuales que están siendo atacados y asesinados por su condición sexual.

Dos activistas se han asomado a ‘La ventana’ para denunciar esta situación y contar su historia. Por un lado, estaría Federico Armenteros, de 62 años, educador social y fundador y presidente de la Fundación 26 de diciembre, desde la que se apoya a mayores LGTBI y por el otro, Sergio Dosal, de 24 años, asturiano e ilustrador que vive en Barcelona.

Armenteros ha querido señalar una mejora en la situación: “lo nuestro era muchísimo peor porque no lo podíamos denunciar. A nosotros nos llamaban maricones, nos pegaban hostias y nadie podía decir nada”. Actualmente, aunque no vivimos en un mundo perfecto, existen leyes que protegen a la comunidad. Dosal ha añadido que la gran diferencia es que existe una visibilización y hay un altavoz, las redes sociales: “donde compartimos nuestras protestas, nuestros miedos y nuestras preocupaciones”.

Sergio, en una entrevista previa en ‘La Ventana’ con Bob Pop, se autodenominó como “maricón de pueblo” y ha declarado que no es lo mismo vivir en una ciudad “oasis de libertad", que en un pueblo donde hay personas “que no se pueden poner cierta ropa por si les dicen algo”.

Es necesario que haya una normalización. Armenteros contaba que cuando va a la frutería se le quedan aún mirando cuando habla de su marido. Está planeando su “bodorrio” ya que actualmente en las bodas entre dos personas del mismo sexo van los dos que se casan y los testigos: “todavía tenemos esa homofobia interiorizada de que no tenemos el mismo derecho que los demás.” Otros matices de esta homofobia es que su vecina de al lado le cuente, “he visto a tu compañero” y él diga: “mira no bonita, es mi marido. No nos oyes en la cama, que estamos pegados”.

Respecto a las polémicas declaraciones del miembro de Vox, Sergio Dosal, ha declarado: “Nadie dice que pegues a los homosexuales, pero sí que se pide que se los discrimine”. Armenteros ha añadido: “Ellos no son tontos, tienen mucho conocimiento”. Con el tema de Samuel dicen que es que no le conocían: “También Hitler no conocía a los judíos y los mató”.

La educación es el arma que queda contra este mal endémico. Armenteros señala que se ha dejado de hablar de la diversidad en el sector educativo: “Se nos ha uniformado. Por eso venimos nosotros con todo el colorido. Que el mundo antes era gris”. Dosal ha contado su experiencia en el instituto, con la educación sexual que recibió en la que solo incluía las relaciones entre un hombre y una mujer: “Había gente que podía no sentirse identificada”.