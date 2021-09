Jamie Lee Curtis: "Se me da bien el cine de terror porque yo me muero de miedo"

Jamie Lee Curtis es uno de los rostros del cine de terror. De hecho, es la reina del grito, parafraseando el libro sobre género de la periodista Desirée de Fez. Sin embargo, la actriz no es nada fan del cine de género. La icónica protagonista de Halloween vuelve a interpretar a uno de los personajes más importantes de su carrera en otra entrega de esta saga, creada por John Carpenter, Halloween Kills, que se ha presentado fuera de concurso en el Festival de Cine de Venecia.

"Esta conexión natural con el miedo me ha permitido parecer asustada en la pantalla sin la necesidad de actuar", decía la actriz, en una rueda de prensa, unas horas antes de que recoja el León de Oro honorífico a su carrera en la gala de esta noche. La protagonista de Un pez llamado Wanda o Mentiras arriesgadas ha llegado acompañada por David Gordon Green, con quien retomó la saga en 2018 para hacer una trilogía, que ya va por la segunda entrega.

La película estaba acabada hace un año, pero el coronavirus cambió los planes de la productora. Una película con vocación de hacer taquilla y de llevar a la gente al cine, que recaudó en su primera entrega unos 255 millones de dólares, no quería salir en streaming o con salas donde el aforo era reducido. Por eso sorprende el mensaje de la película, algo caduco, ya que se trata de una historia que refleja la tensión de la era Trump.

Halloween Kills se sitúa minutos después de la película anterior. Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson han dejado al monstruoso Michael Myers enjaulado en una casa ardiendo, pero este se las apaña para escapar y volver a sembrar el terror en el pueblo de Haddonfield.

"Hemos visto en todo el mundo cómo la gente se alza con rabia contra el sistema y eso está recogido en el guion, hay una frase en que alguien dice que el sistema esta roto y eso es así, el sistema está roto en todo el mundo y hay gente en todo el mundo diciendo que el sistema está roto", señalaba la actriz sobre una película que habla del miedo, del terror y de cómo una sociedad atemorizada se convierte en peligrosa, en el caldo de cultivo de los monstruos. Es inevitable ver el filme de terror, toda una sacudida en un festival de autor como Venecia, y no pensar en cosas que han pasado recientemente, como el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

"Creo que es una película que le habla a nuestro tiempo, somos un mundo dividido, América es un país dividido y el mal parece que gana terreno, pero hemos estado ahí antes, espero que la película sea un espejo para el mundo y también un entretenimiento para los fans de la saga", insistía.

La tercera parte ya está escrita. Lee Curtis ha afirmado que leyó el guion en el avión a Venecia y que no pegó ojo. "Si me caigo aquí dormida es por culpa de David", ha asegurado, es una forma extraordinaria de terminar la trilogía", bromeaba ante los periodistas.

La actriz tiene claro cuál su legado: "Bueno, si tuviera que elegir serían por supuesto Halloween, Un pez llamado Wanda y Mentiras arriesgadas. Luego si queréis en otra rueda de prensa hablamos de todas las mierdas que he hecho que hay muchas", respondía la actriz de manera divertida a qué película podrían definir su carrera. Reconoce Lee Curtis que ahora tiene más trabajo que antes y que está en un momento interesante, por eso el premio de Venecia le hace ilusión. La actriz ha hecho de todo, comedia como Ponte en mi lugar, terror como El tren del terror o The fog, títulos como Entre pillos anda el juego o Perfect.

Hija de los actores Tony Curtis y Janet Leight, debutó en el cine precisamente con la película de Carpenter. Dice que lo tuvo más fácil que otras actrices por venir de una familia ya metida en Hollywood. Y defiende sus personajes, como el de Laurie en la saga de terror, una mujer con aristas, algo no tan fácil en el mundo del cine y menos en aquellos años. "Eso es gracias a Debra Hill, pareja y guionista de Carpenter, que estoy segura que tuvo mucho que ver en que el personaje femenino fuera tan diferente de otros".

"Amo mi profesión", decía. "Pero no por los vestidos, las fiestas y demás. Me gusta trabajar con el equipo, estar en el rodaje. Eso es lo mejor para mí. Lo que me apasiona". De hecho, ha contado el que ha sido uno de los mejores momentos de su carrera. Fue en el rodaje de Halloween en 2018, justo en la última escena. En ese momento su personaje está sentado solo en una camioneta, viendo al malo, Michael Myers dirigirse a la cárcel.

"Cuando fuimos a rodarlo, solo estaba mi camioneta con alrededor de 14 cámaras y grúas, luces y el equipo. Estaba en mi tráiler preparándome para mi trabajo, que iba a ser emocionante, catártico, porque el personaje revive los 40 años desde la primera vez que vio al malo. Soy alguien a quien le gustan las etiquetas estas con el nombre, porque se me suele olvidar cómo se llama la gente. Así que cuando empiezo a rodar, les pido a todos que se pongan el nombre en la camisa. Pues llegamos a esa escena, y me acerco al plató y todo el equipo estaba de pie en silenciosa solidaridad con las manos a la espalda. Y todos llevaban una etiqueta con su nombre. Y la etiqueta con el nombre decía: "Somos Laurie Strode". Lo que decían era: “Estamos contigo, Jamie, ahora mismo. Y sabemos que no hay nada que podamos hacer para ayudarlo mientras realiza este momento de trabajo solo en una camioneta. Creemos en ti, porque somos tú ". Ese podría ser el punto culminante de mi carrera", contaba la actriz.