"Es lo que más le gusta a Luis Enrique": Axel Torres desvela una ventaja para España ante Kosovo

España jugará frente a Kosovo el último partido de este parón de selecciones en los que ha cosechado una derrota: frente a Suecia por 2-1; y una victoria contra Georgia por 4-0. Los de Luis Enrique tendrán que ganar de forma casi obligatoria para seguir enganchados a esa posible clasificación directa al Mundial de 2022.

Los contertulios de la sección también debatieron acerca de las declaraciones de Gerard Piqué y de Joan Laporta en el día anterior correspondientes a la situación actual del Barça: el cierre agitado de fichajes, la posible salida de Ansu Fati por cien millones de euros, el interés azulgrana en fichar a Neymar, etc.

El análisis del partido entre España y Kosovo

Antonio Romero: "Jugamos sin red. En el partido de ida, Kosovo fue el rival al que España sometió con mayor facilidad. A ellos no les gusta encerrarse y eso cuando tienes menos calidad que tu rival es ponerle las cosas más sencillas a España".

Axel Torres: "Luis Enrique ha dicho lo que ha dicho porque en cuanto a idea de fútbol es el equipo de grupo que más se parece a lo que él le gusta. De todos modos, en la ida el seleccionador cambió el sistema. No lo ha hecho más, tan solo frente a España

Javi Herráez: "Vamos a ver lo que pone mañana. Jordi Alba y Laporte están tocados. En el centro del campo, Busquets volverá seguro. Morata también estará. Es un partido para Luis Enrique bastante complicado".

Jesús Gallego: "Luis Enrique no exagera porque se ha visto que a España le cuesta ganar de visitante. Fuera de casa, no hemos ganado con solvencia. No sé si es un problema de personalidad o de juego".

Julio Pulido: "Yo creo que Luis Enrique lo dice por todo el ambiente que se ha generado en torno a la Selección. Cuando le he oído esta tarde he investigado sobre Kosovo y es una selección muy inferior a España. Es una pose por la situación que hay".

Antonio Romero: "Fíjate si todavía la plantilla no está muy metida ni en conocer el rival, que Sarabia ha contradicho a Luis Enrique cuando han hablado sobre cómo juega Kosovo".

Jordi Martí: "Lo de exagerar para crear tensión es un clásico. Kosovo es un equipo animoso, que te viene a buscar y que no se encierra. Esas virtudes favorecen a España. Yo creo que los pronósticos son favorables.

Las declaraciones de Gerard Piqué y Joan Laporta

El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, declaró en 'La Sotana' que no está capacitado para decir si Bartomeu es el peor presidente o no que ha tenido, pero que anda por ahí. Julio Pulido dijo al respecto que igual se refiere a que era muy malo porque le renovó.

Además, Joan Laporta también afirmó que no ha vuelto a hablar con Messi: "Estamos compungidos. Es una sensación extraña la de verla con otra camiseta. Ni con la salida de Griezmann antes hubiéramos podido renovar a Messi. A no ser que él hubiera aceptado unas condiciones que no eran las acordes".

Jordi Martí: "Yo sinceramente le creo. Cuando hemos conocido que sin Messi, la masa salarial es del 80% uno se echa las manos a la cabeza. Lo que no comprendo es que Laporta levantó unas expectativas que tenían pies de barro. Se dijo que había posibilidad de vender, de rescindir contratos... todo imposible".

Sique Rodríguez: "Yo sí que creo que bajo este liderazgo mediático de Laporta, creo que hay dos figuras más allá de los avaladores con mucho peso en el club y que este verano se ha demostrado: uno es el director general y el otro es Mateu Alemany. Tú miras lo que ha pasado este verano y su criterio se ha notado, ya que se ha seguido su hoja de ruta".

Antonio Romero: "¿Pero el contrato de Messi no se pagaba solo?

Jesús Gallego: "Y también cuando Laporta decía que lo de Messi progresaba adecuadamente y de pronto todo cambió.

Sique Rodríguez: "Está claro que el problema no era solo Messi porque sin él, los sueldos siguen siendo el 80% de la masa salarial".

Jordi Martí: "Además, una tercera parte de los sponsors está vinculada a Leo Messi. La derrota no solo es deportiva, también es económica. Yo creo que Laporta lo intentó hasta el final".

Julio Pulido: "Lo que no queda ninguna duda es que la relación entre Laporta y Messi es nula. Siempre el presidente había vendido que era íntimo de Messi y todo eso se acabó".

Sique Rodríguez: "Messi se sintió engañado por Laporta y por otro lado, el presidente también ha visto que Messi aprieta y exige. Además, el padre no aprieta demasiado".

Jesús Gallego: "Hubo mucha gente que dijo que el contrato de Messi no era sostenible y ahora no está en el club, por lo que esa gente tenía razón".

Laporta dice que intentaron fichar a Neymar porque el jugador estaba loco por volver

Manu Carreño: Pero, ¿a quién pretende engañar Laporta?

Sique Rodríguez: "No sé si intentar es ir a sondear, vale, pero es que el Barça ni puede ni creo que el PSG hubiera vendido a Neymar".

Julio Pulido: "Ha dicho en una misma entrevista que el Barça estaba en la UCI y que han tratado de fichar a Neymar".

Jordi Martí: "Laporta dice que la interpretación de Tebas sobre el fair-play financiero es la que es. Pero él tenía a Mateu Alemany y el Barça está al corriente de todo esto".

Laporta dice que no pusieron en venta a Ansu Fati, pero sí que llegaron ofertas de cien millones. "Intentamos preservar a los jugadores que pensamos que tienen presente y un buen futuro".

Sique Rodríguez: "Yo creo que eso es mucho de Mendes. Hay lío con su contrato, porque él lo tiene hasta 2022, con una cláusula ampliable hasta dos años más. Lo que pasa es que como firmó el contrato cuando era menor de edad, la FIFA prohíbe que los menores de edad firmen contratos largos. Ese artículo deja a interpretación que la normativa del país lo permite, sí que se puede. En España sí que se puede".