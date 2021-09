Aimar Bretos: "El temor es real y no hay denuncia falsa que lo diluya"

"Puede que no la hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación terrible de ir de la mano con tu pareja y soltársela cuando por delante viene alguien que –por lo que sea- te activa cualquier alerta", así ha comenzado hoy Hora 25, con las palabras que todavía resuenan en el aire de su director, Aimar Bretos. Hoy hemos sabido que el joven que a principios de esta semana denunció haber sido víctima de una presunta agresión homófoba en la que fue atacado por ocho encapuchados que le grabaron la palabra 'maricón' en una nalga se ha derrumbado y ha confesado que se trató de una relación sexual consentida.

La información adelantada por la Sexta y confirmada este miércoles por la Cadena SER supone un giro en el caso ya que el joven que supuestamente sufrió la agresión ha reconocido que esa agresión no existió y que todo se trató de una relación sexual consentida entre él y otros dos varones. En el seno de esa relación sexual se utilizó la navaja para realizar las lesiones y heridas.

"Puede que no la hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación de, en el metro, por ejemplo, mirar alrededor a ver qué gente hay antes de dar el paso de hacerle un gesto de cariño a tu pareja", ha continuado Bretos.

En una declaración muy firme, el periodista sigue: "Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, estar en una bar por la noche y empezar a calcular hasta qué punto el ambiente es lo suficientemente seguro como para darle un beso a la persona a la que estás conociendo.

"Ese temor es real. Puramente real. Y no hay denuncia falsa que lo diluya", sentencia. La Policía tiene previsto denunciar al joven por simulación de delito, un ilícito penal que marca multa diaria entre 6 y 12 meses pero que no contempla penas privativas de libertad. La falsa denuncia y la simulación de delito que, al parecer, ha realizado el joven que denunció una agresión homófoba en Madrid por ocho encapuchados, y que este miércoles ha reconocido que fue una relación sexual consentida, están castigados en el Código Penal con una multa económica o, incluso, con pena de prisión. En este caso, el delito de denuncia falsa es difícilmente imputable al joven puesto que no se cumple con uno de los requisitos que establece el Código Penal en su articulo 456.1: "La imputación de hechos concretos contra una persona determinada". Como se ha ido informando, el denunciante atribuyó el ataque a un "grupo de encapuchados", que ahora se ha comprobado era inexistente.

Una falsa denuncia enmarcada en un proceso legal es un delito consistente en imputar hechos ilícitos a alguna persona con conocimiento de la falsedad de los mismos y desprecio absoluto por la verdad ante el funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación.