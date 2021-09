José María Núñez: "Toda denuncia falsa es reprobable, pero una denuncia falsa no anula un problema real"

Es la noticia de la tarde. El joven que denunció hace un par de días haber sufrido una agresión homófoba por ocho encapuchados que le hirieron en el labio y le marcaron un glúteo con la palabra 'maricón', ha reconocido ahora que no fue cierto. Que mantuvo relaciones sexuales consentidas con otras dos personas y que utilizaron una navaja en el seno de esa relación sexual.

Este presunto delito de simulación de delito ha servido para demostrar que, pese a todo, las agresiones homófobas y de otra índole siguen existiendo por mucha denuncia falsa que haya. Hablamos con José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo.

Discursos de odio y LGTBIfobia

Jabois decía que no al activismo y en eso tenía razón. Estas cosas pueden pasar y las condenamos, igual que en otras cuestiones. En general, va a hacer daño para legitimar los discursos de odios. Estos días hemos escuchado bastante que el discurso de odio de determinadas personas -diputados en Madrid, en el Congreso, etc- legitima la transfobia, la LGTBIfobia. Es real y esa gente va a utilizar claramente este hecho. Toda denuncia falsa es reprobable, pero una denuncia falsa no anula un problema real. Quienes estamos en el día a día, acompañando a personas LGTBI que tienen que enfrentarse cada día a múltiples casos de LGTBIfobia es una realidad como un templo y los datos lo demuestran.