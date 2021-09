Soledad Gallego-Díaz

Los conservadores británicos han tenido siempre influencia entre sus correligionarios europeos. Bastaría con recordar la admiración de José María Aznar por Margaret Thatcher. Ahora sería buena idea que los populares españoles se fijaran un poco más en las sorprendentes decisiones que están tomando algunos de sus amigos en el ejercicio del poder. El peculiar primer ministro Boris Johnson, por ejemplo, ha llegado a la conclusión de que no puede mejorar el deteriorado Sistema Nacional de Salud, admirado por todos los británicos sin excepción sin aumentar su presupuesto y que no hay manera de hacerlo sin aumentar los impuestos. Da igual lo que permitiera la campaña, ha venido a decir Johnson. Lo importante es que la pandemia ha demostrado que el sistema público de salud necesita más dinero, más médicos, más personal sanitario y mejores instalaciones, y que no se puede pagar nada de eso sin aumentar las cotizaciones. Johnson es el único conservador británico que los últimos meses reconoce que el Estado tiene que hacer más para financiar los servicios públicos. Ben Housing, alcalde de una mancomunidad del norte del país, se ha convertido en uno de los políticos más populares de Gran Bretaña. Nada menos que nacionalizando el aeropuerto de su zona. Esto no es una batalla ideológica, explicó Housing. Es solo un cambio positivo para mi zona. Debería visitar a sus colegas Diez Ayuso y Almeida.