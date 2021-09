Filtraciones e infiltrados

Yo tengo la sensación de que la misma imprudencia que se ha tenido en cuanto se filtró la denuncia, se está teniendo cuando se ha filtrado la declaración del chico. Así que del mismo modo que sacamos conclusiones precipitadas de la denuncia, estaría bien no sacarlas ahora del denunciante. Es un chico de 20 años del que no sabemos nada, sólo que ha cometido un error gravísimo con el cual, al menos, no pretendió llevarse a nadie por delante acusándolo falsamente; estaría bien saber las circunstancias de la denuncia y sus razones para mentir, sin que eso le excuse. Habrá que hablar, también, de las filtraciones, que me parece un elemento clave para esto que ha pasado. Porque una denuncia se investiga, y si es sólida se comunica; a veces la denuncia no va a ninguna parte y la cuestión queda cerrada y se evita uno la marejada política interesada que encabezó el ministro de Interior. Y una pregunta: ¿esto merma, hace daño o perjudica al movimiento LGTBI o a la lucha contra la homofobia, y hace menos importantes las denuncias de agresiones? No. No entre la gente que está en esa lucha, que obviamente es la mayoría. Los que están en contra del movimiento LGTBI lo utilizarán como estaba preparados para utilizar la nacionalidad de los agresores si estos fueran inmigrantes. Los demás reconocen perfectamente un patrón de conducta que consiste básicamente en que hay heterosexuales a los que le cuesta horrores reconocer que un homosexual en ciertos lugares y con cierta gente, y a veces en cualquier lugar y con cualquier gente, puede pasar miedo. Por la simple razón de que ellos han podido pasar miedo por muchas razones, pero nunca miedo simplemente por el hecho de existir.