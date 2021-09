La polémica del día

Parece que el propietario de Amazon, Jeff Bezos, después de viajar al espacio se propone conquistar el tiempo. Es uno de los promotores de una nueva empresa, Altos Labs, que está fichando a científicos expertos en rejuvenecimiento con el objetivo de encontrar la piedra filosofal que nos permita vivir más y en mejores condiciones. Dos españoles figuran en la nómina, Juan Carlos Izpisúa y Manuel Serrano, investigador que hace cuatro años ya declaró en El País que experimentos en ratones no solo han logrado prolongar su vida, sino que han permitido incluso rejuvenecer a ratones viejos.

Así que la polémica no es si esto llegará a suceder en humanos, la cuestión es si se debe poner freno o límites, antes de que sea tarde, a un adelanto extraordinario que tendría consecuencias sociales. ¿Soportaría el planeta sostener con sus recursos a una raza inmortal? ¿Aguantarían los sistemas de protección social jubilaciones sin fin? ¿O es que se reservaría el milagro sólo a multimillonarios que vivirían indefinidamente a costa de mortales pobres? Las preguntas son tan inquietantes como asombroso es el reto. Yo, en todo caso, si fuera Bezos me cuidaría mucho. No vaya a ser que rejuvenezca tanto que se vea de nuevo regentando una librería cuyos ingresos no le dieran para mantener el tratamiento.