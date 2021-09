Ángeles Espinosa, en Kabul: "Quieren ganarse a los gobiernos extranjeros para mantener la ayuda internacional"

“Los primeros dos talibanes que me he encontrado nada más entrar en Afganistán no llevaban turbante. Muy jóvenes —a uno de ellos apenas le empezaba a salir la barba—, parecían no dar crédito a su propio papel como cancerberos del Emirato Islámico. Sus uniformes de faena parecían más un pijama, pero los kaláshnikov que les colgaban del hombro solventaban la duda.” Así comienza el artículo de Ángeles Espinosa, la corresponsal de El País a su llegada a Kabul después de 20 años sin pisar suelo afgano. Vuelve al territorio para contar a través de sus crónicas la situación que atraviesa el país. Ha querido asomarse a ‘La Ventana’ para narrar sus impresiones a su llegada a Afganistán.

Espinosa ha llegado sola a Kabul, algo que ha sorprendido a los milicianos más jóvenes, pero no a las personas que, según la periodista, hacen una campaña para demostrar que no son los mismos que gobernaron hace 20 años: “Ahora mismo están muy interesados en tener medios y prensa extranjera. Nos están dando más facilidades de las que podíamos esperar, pero esto tiene una finalidad: ganarse a los gobiernos extranjeros para mantener la ayuda internacional”.

A su llegada a la frontera afgana, Espinosa ha precisado de ayuda de algún compañero para pasarla, aunque la organización no ha sido total: “El control ha sido relativo. Miraron el pasaporte y el visado, pero sobre todo querían saber quién era yo y a dónde iba. Les sorprendió que no llevara cámaras”.

Las mujeres afganas son otro de los focos a nivel mediático y humanitario: “De momento no ha habido ninguna instrucción que nadie se ponga el burka porque aún no hay sistema. Las mujeres cuentan con la experiencia anterior, pero las más activas como defensoras de los derechos de la mujer tienen miedo”, ha precisado Espinosa. También ha comentado que en Kabul las mujeres se tapan más por “prevención” y que ella misma lo ha hecho, aunque nadie se lo ha pedido. No obstante, recientemente los talibanes han anunciado la prohibición a las mujeres para hacer deporte.

La corresponsal de El País ha explicado que los grupos minoritarios en Afganistán muestran rechazo al nuevo régimen: “En estas comunidades se ha sufrido de manera más directa lo que supuso la dictadura de los talibanes a finales de los 90. Hay elementos étnicos, lingüísticos y culturales que se superponen a cuestiones políticas”. También ha explicado que, en su última visita hace no más de 5 años, “el riesgo de involución estaba en el ambiente”. Por último, ha aclarado que los talibanes le han prohibido el acceso al aeropuerto, estaciones militares y a la provincia de Panshir, que según Espinosa, puede no estar completamente dominada por el nuevo régimen.