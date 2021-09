Margarita del Val: "Prefiero incentivar que obligar a la vacunación"

Si no se cumple lo que sería “conveniente” o recomendable, ¿habría que plantearse si un país o una autonomía debería considerar hacer obligatoria la vacunación? El Centro Europeo para el Control de Enfermedades ha emitido un informe -Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses- en el que dice qué sería lo conveniente. Recomiendan poner tercera dosis para llamarlo "pauta completa" a inmunodeprimidos y personas muy frágiles; recomiendan que los contactos de frágiles o inmunodeprimidos estén totalmente vacunados. “Cuando se recomienda algo desde un centro de tanta autoridad como este, que además está respaldado por la Agencia Europea del Medicamento, hay que intentar aplicarlo lo máximo posible”, afirma la viróloga del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Margarita del Val. “Soy más partidaria de de los incentivos en la vacunación que de la obligación. La obligatoriedad hay que guardarla para cuando de verdad la situación sea dramática. Somos uno de los países que mejor está vacunando”, matiza la viróloga.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado administrar una dosis adicional de la vacuna de la COVID-19 a algunas personas en situación de grave inmunosupresión, en las que existe un riesgo elevado de que se produzca una respuesta inmune inadecuada a la pauta convencional de vacunación. En concreto, la dosis adicional para completar la pauta de vacunación está indicada para las personas con trasplante de órgano sólido, los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y las personas en tratamiento con fármacos anti-CD2.

“El foco de vacunación debería ponerse a la vez en el grupo de los más sensibles, ya que a muchos de ellos habrá que ir a vacunarlos a sus casas o a sus residencias. También lo pondría, ademas, en las personas de cuarenta años, ya que queda alrededor de un 13% sin vacunar y no han recibido ninguna dosis. Ellos tiene un riesgo más importante que los niños”, admite del Val. “España está vacunando de una manera fantástica, tanto los enfermeros y la población hemos sido muy maduros. Deberíamos dar una tercera dosis a las personas que realmente lo necesitan y no reclamarla como locos para los que no lo necesitamos. Estamos muy bien protegidos por las dos dosis actuales. Lo que recomiendan para estas personas es que sus cuidadores estén totalmente vacunados con sus dos dosis”, señala la viróloga.

Alrededor de un 85% de trabajadores de las residencias está inmunizado, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). A la vista de estos datos, ¿deberíamos obligar a ese 15% a vacunarse, ya que cuidan de personas vulnerables? “Más que obligarlos, habría que animarles de alguna manera. Se tienen que dar cuenta de la responsabilidad que tienen, de que cuidan a personas dependientes y que para ellos es importante que estén vacunados”. En este sentido, del Val aclara: “No es que los cuidadores de residencias no se quieran vacunar, probablemente pertenezcan a la franja de edad - alrededor de los 45 años- que le tienen menos miedo al virus y sientan recelo con las vacunas. Eso es lo que hay que quitarles”.

“Algunos países incentivan la vacunación, que las personas que estén vacunadas tengan más privilegios”, señala el psicólogo Alberto Soler. En Francia e Italia han empezado a poner incentivos. “Creo que hay que apostar por los incentivos y quitar los miedos a la vacunación”.

Eficacia limitada

Está demostrado que las medidas de obligatoriedad en temas de salud tienen una eficacia muy limitada, “ya que en muchos casos generan rechazo y dan alas a los grupos negacionistas. Sin embargo, la paradoja es que actualmente es obligatorio vacunar a tu mascota, pero puedes no elegir no vacunarte tú o no vacunar a tu hijo. Probablemente una política más efectiva sería una política de incentivos, aunque también existe la posibilidad de que algunas compañías o instituciones impongan como norma interna la vacunación obligatoria de sus trabajadores”, admite el científico y catedrático de biotecnología de la UPV, José Miguel Mulet, autor de Medicina sin engaños.

Reforzar la confianza entre los más jóvenes

Las redes sociales han sido un reflejo de la vacunación en nuestro país. De ahí la importancia de la labor de divulgadores como Jorge Ángel, el enfermero con miles de seguidores en Instagram y TikTok. Según reconoce, “casi todo el mundo que me sigue está a favor de la vacuna. Creo que la gente se está vacunando muy bien y ponerla obligatoria puede ser contraproducente”, señala. “He visto más videos provacunas que antivacunas y he hecho un esfuerzo por eliminar el miedo al pinchazo”, añade.

Otra de las incógnitas que rodea a las mujeres, y que les hace valorar si vacunarse o no, es la posibilidad de una alteración en su ciclo menstrual. “Se desconoce si las vacunas pueden afectar al ciclo menstrual. Este desconocimiento es debido a que no se investiga con perspectiva de género. ¿Cómo vamos a encontrar lo que no se busca? El ciclo menstrual se ve influido por factores tanto externos como internos y no sería de extrañar que la vacunación pudiera afectar de manera directa o indirecta”, subraya Xusa Sanz, enfermera y experta en salud de la mujer. “Obligar puede ser contraproducente por el efecto rebote que puede ocasionar, mejor educar y que cada una decida con criterio”, señala.

La sexta ola y la inmunidad de grupo

Ante la sexta ola, cuando llegue el frío, del Val advierte: “Quien no se haya vacunado, que se vacune. Deberíamos tener la máxima ventilación. Vamos hacia la sexta ola, pero va a ser mejor que la quinta porque somos más los vacunados. No hay que descuidarse, pero estamos viendo la luz gracias a la vacunación”.

Respecto a la inmunidad de grupo, la viróloga del CSIC señala que “hay gente que piensa que va a haber una inmunidad colectiva que les va a proteger y mientras, se quedan resguardados sin vacunarse. Los vacunados también nos podemos infectar, aún más con la variante Delta. Uno no se puede esconder de por vida. Este virus está aquí para quedarse. El virus no va a desaparecer cuando acabe la pandemia, cuando esto pase el virus ya formará parte de nuestras vidas como un catarro muy fuerte o puede que tenga una cierta mortalidad. El virus circulará libremente. Todos nos vamos a infectar y hay gente que no se da cuenta. Cuantas más enfermedades tienen las personas de mediana edad, más importante es que se pongan la vacuna. Es importante que se vacunen ya antes de que empiece el otoño”, explica del Val.