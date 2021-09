Ana Polvorosa: "Gracias a decir que no a ciertas cosas tu camino se va construyendo"

Ana Polvorosa (Getafe, 1987) se dio a conocer en los 2000 por ser “la Lore” en la famosa serie de televisión 'Aída'. Después de haber dado vida a uno de los personajes más célebres de aquella ficción que fidelizó a un amplio público durante 10 temporadas, la actriz ha pasado por 'Amar es para siempre', 'Las chicas del cable' o 'Pieles', el debut como director de Eduardo Casanova. Inmersa en una época tan convulsa e incierta para el mundo de las artes y de la cultura, Polvorosa se encuentra involucrada en numerosos proyectos que ponen el broche de oro a un año boyante de trabajo.

La intérprete estrena 'Con quién viajas', la ópera prima de Hugo Martín Cuervo, una comedia con ingredientes de misterio en la QUE cuatro desconocidos comparten coche en un trayecto Madrid-Murcia, donde el viaje se complica y las apariencias acaban engañando. En las próximas semanas, Polvorosa vuelve a viajar, pero en esta ocasión al norte para presentar la serie más esperada del momento: 'La fortuna'. El Festival de San Sebastián será el primer punto de exhibición del proyecto de Alejandro Amenábar, que llegará a Movistar+ el 30 de septiembre. Inspirada en un cómic de Paco Roca ('El tesoro del cisne negro'), Polvorosa participa en esta ficción encarnando a Lucía, un personaje con el que la actriz ha vivido una de las experiencias más especiales de su carrera.

La madrileña ha apostado durante toda su carrera por diferentes géneros y personajes opuestos, dibujando hasta el día de hoy su rumbo en esta profesión. En el último año se ha volcado en varios cortometrajes como 'Landscaper', de Raúl Herrera, o 'Mara', dirigido por Josep Cister. Además, en las próximas semanas comenzará el rodaje de 'La piedad', el nuevo largometraje de Eduardo Casanova con el que Polvorosa se muestra entusiasmada por volver a trabajar. También tendrá unas pequeñas apariciones en las nuevas películas de Javier Ruiz Caldera y Félix Viscarret.

No te veíamos en los cines desde 2017 con 'Pieles' (Eduardo Casanova). ¿Cómo se ha gestado este regreso a la gran pantalla?

Tenía muchas ganas de involucrarme en este proyecto. Cuando me llegó el guion vi que era muy fresco y que se podía abarcar desde un punto de vista muy natural y me llamó la atención la parte técnica, el hecho de rodarlo en tres semanas, tener que estar dentro de un coche durante todo el rodaje... Tuvimos la suerte de que se pudo rodar cronológicamente con lo cual los actores también lo vivimos a nivel orgánico y energético desde el inicio del guión hasta el final y eso era muy interesante. Había muchas cosas que me llamaban la atención y que quería abarcar porque nunca las había tocado.

'Con quién viajas' se plantea como una comedia pero luego se adentra en el terreno del thriller. ¿Cómo se crea este proceso en el que hay que transitar por distintos estadios en tan poco tiempo?

Me gusta la transición que hace y cómo comienza como un simple viaje y de repente todo se va torciendo. A mitad de la peli tiene como un giro que te lleva más al suspense o al thriller de decir: “Dios, qué va a pasar, esta persona es un tanto extraña y no sé por dónde va a salir todo esto”. Me pareció muy divertido, me pareció una comedia diferente.

En alguna ocasión has dicho que escoges con más rigor los papeles que vas a interpretar. Quizá hay cierto público que te sigue asociando con el personaje de "la Lore", en 'Aída', pero tu carrera está marcada por interpretaciones totalmente dispares ¿En qué te fijas a la hora de elegir tus personajes? ¿Cómo has ido evolucionando a lo largo de los años?

Yo creo que siempre me he ido dejando llevar mucho por mi intuición y por las necesidades que yo sentía que tenía. Es cierto que cuando terminó toda la etapa de 'Aída' yo ya sentí en ese momento que esa época de mi vida estaba cerrada, por eso decidí marcharme un poco antes de que terminara la serie, porque en ese momento ya lo sentía así. Siempre he pensado que hay que tomar decisiones en la vida y que a veces hay que arriesgarse. A mí lo que me gusta mucho son los diferentes géneros, personajes opuestos y diferentes, que no tengan nada que ver entre ellos. Creo que es lo que a mí me va a aportar y me va a hacer crecer más como actriz. El picotear de aquí y de allá me va formando. La verdad es que gracias también a decir que no a ciertas cosas te vas dando cuenta de que tu camino se va construyendo y te vas reafirmando contigo misma, vas sabiendo más lo que quieres y lo que eres.

¿Te ha resultado complicado decir que no en esas ocasiones?

Muchísimas veces. Incluso he dicho que no y he estado meses pensando si había sido la decisión correcta. Cuando esos proyectos se han estrenado y he visto que yo he podido formar parte de eso y no estoy ahí, incluso en esos momentos, también te cuestionas. Soy la persona más insegura del mundo y a la vez más segura en muchas cosas, pero bueno, son decisiones tomadas y son las que van dibujando tu camino en esta profesión.

Presentáis en el Festival de San Sebastián ‘La Fortuna’. ¿Qué nos puedes decir de este proyecto?

Se estrena el 30 de septiembre y además me hace muchísima ilusión ir a San Sebastián porque nunca he estado en el Festival. 'La Fortuna' ha sido alucinante. El estar trabajando al lado de todo el reparto que encabeza la serie, el estar también de la mano de Alejandro [Amenábar] y vivir un proyecto así, un guion como es 'La Fortuna' y toda la historia, todo lo que se cuenta que es tan necesario y es una historia tan conmovedora y tan bonita… Ha sido espectacular.