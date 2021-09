Manu Carreño: "Teníamos el pecho inflado y tras estos tres partidos nos ha entrado el miedo"

La selección logró los tres puntos en la fase clasificatoria ante Kosovo y la victoria, sumada a la derrota de Suecia, hace a los de Luis Enrique depender de si mismos para estar en el Mundial de Qatar. Sin embargo, las sensaciones no fueron todo lo buenas que deberían y así lo reflejó Carreño: “Ha ganado España y ha perdido Suecia y respiramos un poco más en cuanto a los números. Dependemos de nosotros mismos y esa es la mejor noticia de la noche, porque en cuanto a sensaciones y futbol tenemos más bien pocas”.

Y es que está semana las sensaciones respecto a las de la Eurocopa han cambiado: “Teníamos el listón muy alto en la Eurocopa y salimos con el pecho inflado. Fardando de selección, de jugadores y de Luis Enrique. Tras estos tres partidos se nos ha bajado el suflé y nos ha entrado un poco el miedo”.

España depende de sí mismo, pero…

Lo cierto es que, aunque España haya conseguido tres puntos sigue necesitando de dos victorias ante dos rivales muy difíciles como son Suecia y Grecia. Manu Carreño explicó como está ahora mismo la situación: “Es cierto que dependemos de nosotros mismos, pero también depende de sí mismo Suecia y también Grecia. A nosotros nos quedan 2 partidos y ellos 4. Hemos sufrido muchísimo. España no puede sufrir tanto”.

Y es que para el director de El Larguero el problema viene determinado por la ausencia de jugadores líderes: “Hoy contra Kosovo, por mucho que avisase Luis Enrique, el equipo no ha replegado bien. Siempre dijimos que el líder era Luis Enrique, pero también se nota que faltan líderes en el campo. Hay momentos en los que echo en falta jugadores que griten y que ordenen dentro del campo”.

Como analizaba el periodista, esto ha sido hoy frente a Kosovo, pero no se puede permitir esta actitud ante rivales que cuentan con jugadores de talla mundial: “Somos un manojo de nervios, nos ha hecho 6 ocasiones Kosovo. Menos mal que esta selección no tiene ni a Haaland ni a Lewandowski ni a Mbappé porque si no vete a saber dónde estábamos ahora mismo en la clasificación del grupo”.