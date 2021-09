"Para ver si es buen fichaje hay que esperar a esto"; Jesús Gallego señala uno de los riesgos de Camavinga

El Sanedrín de El Larguero analizó con los mejores periodistas temas como los fichajes de Griezmann y Camavinga además de la victoria de la selección ante Kosovo.

La historia de Camavinga

Bruno Alemany y Antón Meana nos dieron a conocer la brutal historia por la que ha atravesado Camavinga para ser jugador del Real Madrid. Tras la huida de sus padres del Congo, su madre dio a luz en un campo de refugiados en Angola. Así analizaron los expertos su fichaje.

Jesús Gallego: “Tiene buena pinta. Un jugador de 18 años que ya ha jugado 70 partidos de Liga, Champions no es fácil encontrarlo. Creo que el Madrid se asegura que si este chico vale va a tener 5 o 6 años de titular. El centro del campo del Madrid tiene muchos kilómetros. Para decir que es buen fichaje hay que esperar dos años”.

Julio Pulido: “Tiene que jugar porque si no se va a convertir en un caso Odegaard, un caso Brahim o Reinier. Si no lo pones la apuesta se diluye”.

Javier Matallanas: “Para que funcione la política de los jóvenes lo que necesita el Madrid es que haya un entrenador que los pongan. Ancelotti si es ideal para dárselo”.

Mario Torrejón: “Es un acierto porque la explicación que daban en el Madrid es que se han puesto muy a tiro. 30 millones y tan solo 18 años que le da tiempo a todo. Lo de Mbappé creo que va a suceder y es una apuesta del Madrid que viene de lejos. Asensio, Rodrygo, Vinicius, Esa es su nueva política. El Madrid todavía tiene esa fuerza de que los jugadores quieren venir porque es el Real Madrid”.

Miguel Martín Talavera: “Llega a un centro del campo muy debilitado. Es un interior que va a necesitar el Real Madrid. Tiene la oportunidad perfecta para demostrar que puede participar desde el minuto uno”.

La victoria de la selección

La selección española venció por dos goles a cero a un combinado de Kosovo que puso en serias complicaciones a lo de Luis Enrique. Los goles de Fornals y Ferran otorgaron tres puntos muy valiosos para la Selección, ya que además perdió Suecia ante Grecia. El grupo está más abierto que nunca.

Jesús Gallego: “Hoy estamos más cerca, pero parece que va a haber más partos. Tenemos dos partidos difíciles, pero por lo menos tendremos una semana divertida”.

Julio Pulido: “Dependemos de nosotros mismos y algunos ya sabían que íbamos a quedar eliminados. Es cuestión de ver la botella medio llena o medio vacía. Creo que no tenemos calidad en defensa y eso es un problema grave”.

Mario Torrejón: “Yo estoy preocupado. En la pelea se ha demostrado que España rinde y se vio en la Eurocopa. Lo de esta noche es para preocuparse”.

Javier Matallanas: “Se han quedado solo 6 veces. Creo que coge los dados y dice quien va a jugar. Hoy ha tocado Laporte e Íñigo Martínez”.

Miguel Martín Talavera: “Creo que cuando haces un partido así tienes que decir que las cosas no han salido bien. Decir que has tenido más ocasiones es no hacer ningún bien a la selección. Imagínate lo que te puede hacer Grecia o Suecia”.

¿Cómo recibirá el público del Atlético a Griezmann?

El fichaje de Griezmann por el Atlético de Madrid no ha sentado muy bien a la afición colchonera debido a la estrepitosa salida del francés. Sus dos años en Barcelona tampoco han sido los mejores, pero desde la directiva rojiblanca se le ha brindado todo el apoyo necesario en su vuelta a la capital madrileña para que se sienta querido.

Manu Carreño: “Veo en el Atlético una intención de forzar que la afición le quiera de nuevo desde el minuto uno. Tú tienes que querer a alguien por ti mismo no porque te lo impongan. Veo a la afición dividida”.

Jesús Gallego: “Todo lo que ha pasado viene a raíz de su salida. Veremos cuanto tarda la herida en cicatrizar. Habrá quien le aplauda, pero que Griezmann les toreó dos años es una realidad”.

Julio Pulido: “La prueba inequívoca del miedo que le tiene el club a la reacción de los aficionados es el día de hoy. La cantidad de imágenes, audios y la celeridad con la que se han sacado en las redes sociales no se produjo con el fichaje de Cunha. Ha sido colgar el video y el aluvión de aficionados a ese vídeo indica que hay una gran cantidad que aún no le han perdonado”.

Javier Matallanas: “No hace falta justificar lo que ha hecho el atlético de Madrid porque es lo lógico. Griezmann se quedó un año con la decisión y ese año muchos le pitaron. Griezmann está aquí porque el Cholo quería que volviese. Van a aceptar la decisión de su gran líder. La gente se sintió dolida y ya veremos lo que pasa. Cuando Simeone haga un gesto van a dejar de silbar”.

Mario Torrejón: “Hemos visto todo el día de Camavinga porque es lo que hace. Cada uno hace lo que le da la gana, pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid es hacerle sentir el cariño a Antoine, cosa que en el FC Barcelona no pueden decir lo mismo”.

Miguel Martín Talavera: “Creo que el 90% o el 100% no esta contenta por las formas de su salida, más que su decisión. La afición entiende que el Atlético de Madrid ha hecho un buen fichaje y nadie le puede reprochar nadie cuando se ha puesto la camiseta. No se puede forzar y la cosa va a salir natural. No estoy de acuerdo en que se esté forzando porque lo han hecho con todos los fichajes”.

Las lesiones de Sergio Ramos

El camero lleva sin pisar un terreno de juego para disputar un partido inicial desde el 5 de mayo. Los comunicados del PSG sobre el avance de su lesión cada vez son más escuetos, y el pesimismo sobre cuando será su debut es evidente.

Jesús Gallego: “Aquel tiempo en el que colgaba videos corriendo y en el gimnasio ya ha parado un poco y lo que me llama la atención es que en el reconocimiento médico no viesen nada. Algo ha sucedido. Si un equipo español hubiese fichado a un jugador del nivel de Ramos y no jugase desde mayo aquí diríamos ‘cuidado’. Su último partido es el ridículo de Stamford Bridge”.

Julio Pulido: “Por mucho que unos piensen o deseen que no vuelva a jugar al fútbol creo que va a volver a su nivel y debería ser convocado para la selección. La lesión que tiene ahora no tiene nada que ver con las que le dejaron fuera de la Eurocopa”.

Javier Matallanas: “La verdad es que son lesiones que salen después de la operación que tuvo él. No quieren precipitarse y que vuelva a tener otra recaída. Para la última semana de septiembre creó que estará. A su nivel sí que va a volver”.

Miguel Martín Talavera: “Es muy preocupante que en casi un año haya jugado 4,5 o 6 partidos. Son dolencias raras que no terminas de encontrarte cómodo. Cuando no has salido de una y te metes en otra te metes en una espiral bastante negativa. Tiene que gestionarlo bien para saber volver al máximo nivel”.