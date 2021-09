Canciones para el final del verano: Melenas, Carolina Durante, James Blake, Drug Store Romeos, Ty Segall...

Por lo general todo verano sabe a poco. Las vacaciones siempre duran menos de lo que nos gustaría y nunca da tiempo a hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Los que no hacen su agosto procuran desconectar, pero al preguntarles por ello en septiembre acostumbran a decir que no tanto como pretendían. Mismas sensaciones que cada año, por lo tanto, pero distinta banda sonora. A eso nos agarramos. A versiones tan tremendas como la de Melenas, a discos tan ilusionantes como el de James Blake, Ty Segall y Río Arga, a temas tan redondos como el Sjowgren, a la vuelta de los premiadísimos Morgan y a despedidas futbolísticas como la de Carolina Durante.

En verano hemos estado de guardia en el A vivir (con canciones que hablan de deportes minoritarios, montañas, salud mental o veganismo, y que puedes recuperar en nuestra sección de podcast), pero eso no nos ha impedido seguir escuchando novedades para ir engrosando nuestra lista anual. Puedes encontrar todos los temas seleccionados, como siempre, en nuestra playlist Chinchetas 2021 de Spotify.

Say What You Will (James Blake)

A estas alturas no vamos a descubrir a James Blake —uno de los grandes talentos de la música británica de lo que llevamos de siglo— pero lo cierto es que, canción a canción, no deja de asombrarnos su capacidad para componer melodías perfectas e interpretarlas con absoluta erudición. Say What You Will, en la que ha colaborado con Finneas (el hermano de Billie Eilish), es el primer adelanto del que será su quinto disco, Friends That Break Your Heart, que se publicará el próximo 10 de septiembre. Pero también es la balada que querrías bailar con el amor de tu vida, la canción con la que te gustaría despertar tras la última siestecita del verano o la música que querrías que sonara mientras miras por la ventanilla de un tren, de vuelta a casa. ¡Una maravilla!

10 (Carolina Durante)

Que a Carolina Durante le gusta el fútbol no es ninguna novedad, tampoco que a su vocalista le tira bastante el color blanco... pero en el segundo disco que están preparando —y que el propio Juan (batería) nos confirmó que saldría después del verano "o así"— han colado otro tema del deporte rey bastante más diferente que el coreado Himno titular. De hecho, en sus fotos promocionales se les pude ver pasear al más puro estilo Ted Lasso por la grada de Butarque, todo ello aprovechando los asientos blancos donde casualmente se lee "C.D." que son prefijo del club de Leganés. "Hicimos esta canción hace un tiempo y estará en nuestro segundo disco, pero igual hay que sacarla ahora", escribieron nada más ver la despedida de Messi del Barça rumbo al PSG. Y es que como dice la letra del tema... "rara vez las cosas son para siempre". 10 es una canción de despedida dolorosa a esa estrella querida ("oh mi capitán, mi protegido, al que te llama traidor lo quemó vivo") que pensabas que nunca te iba a abandonar, con la zurra respectiva que les caracteriza y que se suma a otros adelantos como Moreno de contrabando y Famoso en tres calles que le dan una pintaza inmejorable al futuro trabajo de los madrileños.

Vamos enchernos (Grande Amore)

Convencidos de que no puede gustarnos aquello que no conocemos, en Fuego y Chinchetas llevamos tiempo promocionando la música en gallego, euskera, catalán y valenciano. Temas (o temazos, de vez en cuando) que son tan nuestros como cualquiera pero que, lejos de sus respectivas tierras, suelen sonar muy poco. El año pasado ya elegimos lo mejor de 2020 en lenguas cooficiales y este verano nos hemos preguntado si la música en gallego está atravesando el mejor momento de su historia. Una cuestión que viene a cuento, entre otros motivos, por discos como el que acaba de publicar Grande Amore, proyecto en solitario del integrante de Oh! Ayatollah Nuno Pico. Vamos enchernos (e vamos falar de cousas) debería llevar meses petándolo en las discotecas, pero la pandemia lo ha puesto difícil así que, como mínimo, nos debemos un baile, unos empujones y un lololó.

Dime si no es mejor (Río Arga)

Pamplona lo está petando últimamente, ejemplo de ello el discazo de Kokoshca (de hecho la vocalista de la banda ha hecho los coros del grupo que reseñamos) que este año va a estar en lo más alto de las listas del año, pero entre los 'grandes' nombres del indie también se cuelan otras bandas superinteresantes y sin ir más lejos este mes destacamos dos bandas que son de allí: Melenas y Río Arga. Estos últimos se encargan de buscar el lado bueno de las cosas pasando por los malos, de ahí el título de su segundo disco de larga duración Piscinas y largos donde hablan de lo mejor del verano y el miedo a ahogarte en el agua. Con Dime si no es mejor cuenta con un punteo inicial que engancha y una letra que encamina al olvido. Adíos a una relación, adiós a "amigos que no eran amigos". Temática decadente en un ambiente happy, quizás la mejor descripción para Río Arga.

Osa Polar (Melenas)

Eisbär acaba de cumplir 40 años. Un temazo de los suizos Grauzone que pasará a la historia de la música y del que, posiblemente, no se ha hablado lo suficiente. Hay quien lleva 20 años pinchándola en fiestas de amigos y quien reconoce su atmósfera en muchos de los hits del pop sintético que han llegado después (de New Order a Hidrogenesse, pasando por Vive La Fête, El Columpio Asesino o Jamie xx). Pero también hay quien acaba de contraer una deuda eterna con el cuarteto pamplonés Melenas por la estupenda versión que se han marcado este verano.

Harmonizer (Ty Segall)

A Ty Segall le pasa algo parecido que a King Gizzard & the Lizard Wizard. No saben estarse quietos. El californiano acaba de publicar su vigesimosegundo disco. Y no es que tenga una carrera especialmente larga, es en 2009 cuando saca su primer trabajo. Este se llama Harmonizery la canción que subrayamos también. Eriza la piel. Uno de sus trabajos más personales (perdón por caer en el cliché) pero esa idea está tan presente como que en la canción que da nombre a este nuevo LP vemos una historia que habla de crear canciones –armonizar, armonizar y armonizar– junto a la persona que más te atrapa en esta vida. "I wanna hear you touch my eardru, I wanna hear our tongues make friction, it doesn't matter what we're saying, existing freely and harmonizing (Quiero oírte tocar mi tímpano, quiero escuchar nuestras lenguas hacer fricción, no importa lo que estemos diciendo, existiendo libremente y armonizando)". En este disco participa Denée Segall, la esposa de Ty, cantando Feel good. ¿Será esta la canción que estaban armonizando?

Secret Plan (Drug Store Romeos)

Vamos a apuntarnos un tanto porque el año pasado, cuando no les conocía ni el Tato, apostamos por Frame Of Reference, de Drug Store Romeros, como la mejor canción internacional de 2020, por delante de The Weeknd, Taylor Swift o HAIM (consejo: escuchad ese podcast hasta el final). El mérito fue todo suyo porque se trata de un temazo como la copa de un pino, a la altura de lo mejor de Beach House, Mazzy Star o Mercury Rev. Pero nosotros tuvimos la suerte de descubrirlo muy pronto y lo gritamos tan fuerte como pudimos. Es por eso que cada vez que alguien habla bien de The world within our bedrooms, nos alegramos un poquito más de lo normal. Pues bien Secret plan es —con sus cambios de ritmo, su minimalismo y su melodía ensoñadora— la segunda mejor pieza de uno de esos discos que merece la pena escuchar como hacíamos antes: entero, por orden y en modo repeat.

Alone (Morgan)

Quizás sean una de las bandas más ilusionantes de nuestra escena, algo que la industria supo ver en 2019 cuando se llevaron cinco Premios MIN, entre ellos el de mejor artista, mejor álbum, mejor directo... Su disco Air tuvo mucha culpa. Esto ocurrió meses antes del principio del parón mundial y musical, a lo que se sumo la noticia de que Alejandro Ovejero (bajista) dijese adiós a todo para dedicarse a la apicultura por el Parque Natural de Guadarrama. Una pandemia y tiempo después, Nina, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess regresan con dos adelantos, River y Alone, del que será su esperado próximo disco que saldrá a finales de 2021. La delicadeza, el sonido envolvente y esa forma de romper en los últimos compases hacen cortos los más de siete minutos que dura el lanzamiento. Una canción nostágica que busca un nuevo recorrido, una nueva historia. "What if it's far?".

Human Condition (Sjowgren)

La canción de pop perfecta es una quimera, una suerte de utopía a la que solo un selecto grupo de artistas ha logrado acercarse, pero también un subgénero del indie que, año tras año, inspira auténticas joyas. En su momento fueron los Beatles o los Beach Boys y, más recientemente, bandas como Belle & Sebastian, Travis o Teenage Fanclub. Todos ellos han presentado candidaturas muy serias y la energética Human condition, de los californianos Sjowgren, también merece ser tenida en cuenta. ¿Quién se ve capaz de detectar algún defecto en estos dos minutos y 11 segundos?

Mood ring (Lorde)

Lorde lo renventó, literalmente, con Melodrama hace cuatro años y esto colocó muchísimas espectativas en el Solar power que ha publicado en agosto. Para sorpresa de sus fans que esperaban encontrarse algo parecido a lo que lanzó en 2017, la neozelandesa ha rebuscado hondo en la cultura del Flower child lo que le ha hecho adentrarse más en la cultura del bienestar, espiritualidad. Con todo ello ha encontrado nuevos estilos como el que vemos en Mood ring, el que fue el primer adelanto que sacó de este nuevo trabajo: una montaña rusa de emociones que se refleja en el anillo del humor que usa como excusa en esta canción. Un disco que le pone a la altura de artistas como Lana del Rey y Taylor Swift sin dejar de ser de la onda de Clairo y Phoebe Bridgers, quienes por cierto participan en los coros de sus canciones.