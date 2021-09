Álvarez de Toledo, sobre la maniobra de Génova contra Ayuso: "Incomprensible. El PP tiene una deuda con ella"

La exdiputada del PP y exportavoz en el Congreso responde a las preguntas de Aimar Bretos en Hora 25. Álvarez de Toledo habla sin tapujos sobre las maniobras de Génova contra la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Es incomprensible. El PP tiene una deuda con ella". Recordemos que el líder de los populares destituyó a la exdiputada por Barcelona en busca de un perfil más moderado. Cayetana habla de todo, pero sobre todo de lo que sabe: de política.

"Siempre estamos en el proceso de introspección y un poco de autoflagelación (...) Yo creo que la polarización y el debate intenso se está produciendo en muchos sitios y España no es la excepción", señala Álvarez de Toledo acerca del clima político actual. Y profundiza: "Hay polarización por el culto a las emociones por encima de las razones y los argumentos y por la idolatría de la identidad, hemos sustituido los grandes valores liberales de la libertad individual, la igualdad ante la ley, por la identidad ante el cuál la izquierda obliga a arrodillarnos".

¿Se pueden alcanzar grandes consensos?

Acerca del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y la falta de acción unidireccional de los principales partidos políticos, es decir, la aparente falta de consenso en temas fundamentales de la vida democrática en España, Álvarez de Toledo explica que ella siempre ha sido partidaria "de un gobierno de concentración constitucionalista, un gobierno de coalición de fuerzas constitucionalistas y reformistas españolas (...) No descarto que en un tiempo futuro la socialdemocracia o la izquierda vuelva a su cauce".

📽 @cayetanaAT: "Nuestros sistemas democráticos están en riesgo por el culto a las emociones por encima de las razones y por la idolatría de la identidad"https://t.co/wccRxRM9xl pic.twitter.com/yOm73TzYXc — Hora 25 (@hora25) September 9, 2021

Entrando en cuestiones más personales, Álvarez de Toledo hace un pequeño repaso de sus orígenes vitales e intelectuales: "Mi madre era una chica de la oligarquía porteña, rebelde, de izquierdas que fue a la facultad de letras de Buenos Aires y luego hizo su particular revolución con su pareja con un gran pintor argentino de vanguardia (...) Ella ha hecho una evolución al liberalismo (...) En mi caso nunca he sido de izquierdas, siempre he sido antiidentitarista, soy contrario al nacionalismo porque reducen a la persona a una categoría y aboca a las personas al conflicto"

La derecha española

📽 VÍDEO | @cayetanaAT: "En el PP tenemos una deuda con Ayuso (...) No entiendo muy bien por qué Almeida, que es un magnífico alcalde, se ha metido en este lío"https://t.co/wccRxRM9xl pic.twitter.com/aatWSmx1Ws — Hora 25 (@hora25) September 9, 2021

Álvarez de Toledo considera que a partir de las elecciones del 4 de mayo en Madrid el centroderecha, que estaba desmoralizado, pasó a la movilización. "Lo que hay que hacer es una operación más difícil, que es la reorganización de la razón y Madrid es el punto de origen". Y apostilla que en el PP tienen "una deuda con Ayuso" porque ha convertido la "desmoralización en esperanza", por eso considera que las peleas internas forman parte de las "pequeñas pulsiones" y "rivalidades autodestructivas" que hay que aparcar.

Acerca de Vox, la exdiputada explica que "no hace política 'ad hominem" porque en democracia "no se excluye a nadie" de ningún territorio. "Tengo una visión distinta respecto a Vox y sus soluciones a los problemas", sentencia. "Hay una reacción española ante la reacción independentista, pero si hay un espacio vibrante y constitucionalista no va a haber problemas con defenderlo", añade Álvarez de Toledo.