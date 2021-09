Xavier Vidal-Folch

La ampliación del aeropuerto del Prat/Josep Tarradellas no era ¿o es? un asunto pequeño. Como cantidad, más de 1.700 millones de euros, es la inversión más grande para Cataluña, en el próximo decenio. Como utilidad para el aeropuerto, supone evitar su saturación, a la que prácticamente ya ha llegado (53 millones de pasajeros, frente a 55 millones potenciales), pasando a 70 millones. Como presencia de Cataluña en el mundo implica convertir a Barcelona en un nudo de conexión internacional, en competencia con los demás europeos. Como proyecto de país supone equilibrar la oferta aeroportuaria española con Barajas y los aeródromos más turísticos, de Baleares y Canarias. O sea, es una cuestión de ser o no ser. Así que este asunto no puede liquidarse con acusaciones políticas de trazo grueso que tanto cansan: de traición, mentira o chantaje. Es el recurso facilón al que ha recurrido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Pero ¿a quién le cabe en la cabeza que el Gobierno de España, por más que sea español, se dedique a chantajear por la vía de poner sobre la mesa 1.700 millones, aunque sea a través de la gestora aeroportuaria Aena? Ahí me dén esos chantajes, pensarán algunos. La excusa ecologista de que la ampliación de la pista corta perjudicará una mini-laguna, la Ricarda, donde descansan aves en sus migraciones, es demasiado endeble. AENA se comprometió a compensar ese perjuicio ecológico multiplicando por diez las zonas de reserva natural. Y es Bruselas quien debería juzgarlo. Si la Generalitat no da marcha atrás en su rectificación, tras haber apoyado el proyecto el 2 de agosto, todo el mundo sabrá quién es el responsable de que el aeropuerto barcelonés del futuro sea de juguete.