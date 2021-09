"Yo ya lo veía venir": Álvarez de Toledo confiesa lo que sintió en su peor momento en el PP

Cayetana Álvarez de Toledo ha sido entrevistada este jueves en 'Hora 25' en las entrevistas de Aimar Bretos. La diputada del PP y exportavoz del grupo popular del Congreso de los Diputados ha mantenido una larga conversación en la que ha tocado temas como el futuro del PP con Ayuso y Casado o el auge de la ultraderecha.

Muy destacado ha sido el momento en que Álvarez de Toledo se ha referido al que fue su peor momento en el PP: el de su destitución como portavoz en el Congreso de los Diputados de los populares.

"Yo ya lo veía venir"

"¿Qué le sorprendió más, cuando Casado la nombró o cuando la fulminó?", preguntaba Aimar Bretos durante la entrevista. "Bueno... Probablemente... No. Cuando me destituyó yo ya lo veía venir. Lo siento por 'El País' y por mi buen amigo Casqueiro que decía que la entrevista en 'El País' había sido una de las causas de la destitución, pero no. Fue una destitución que se fue labrando con el tiempo", respondía claramente Álvarez de Toledo

"Hubo diferencias estratégicas y políticas importantes"

Preguntada por si su destitución fue parte de un largo proceso, la diputada del PP ha confesado que está "escribiendo un largo libro" en el que contará cómo fue su destitución, pero ha afirmado que hubo "muchas cosas" que llevaron a esa situación.

"Lo expliqué a las puertas del Congreso. Hubo unas divergencias y unas diferencias estratégicas y políticas importantes. Yo insistía en el planteamiento de la batalla cultural y yo insistía en la idea del gobierno de concentración constitucional no como una realidad que se podía realizar mañana sino como un anhelo general", explicaba Álvarez de Toledo, que también se ha referido al CGPJ para decir que es "muy contraria" a "cualquier apaño" y "reparto de cromos" con el PSOE y Podemos en lo judicial. "Creo firmemente desde hace muchos años en la despolitización de la justicia", ha afirmado.

¿Quería seguir siendo portavoz parlamentaria del PP? Lo tiene claro

Cayetana Álvarez de Toledo también ha sido preguntada por si está de acuerdo con la decisión que tomó Casado de relevarla de sus funciones en la portavocía. "Hombre, no. Si pensara eso tendría una horrible opinión de mi misma. Y no es que la tenga maravillosa y tan extraordinaria como la gente cree, pero claro que me hubiera gustado seguir siendo portavoz", ha explicado.

"Ese pudor falso de los políticos que no te dicen que les gusta estar en primera línea... Por supuesto que nos gusta. Y los que tenemos una gran vocación política nos gusta estar en primera línea. A mi no solo me gusta el combate político y la dialéctica y el debate, sino que me gusta mucho la palabra", ha expresado la 'popular', quien además ha explicado que no dejó la política porque "cree que las soluciones vienen de dentro de la política".

"Yo había pedido el voto a los catalanes con unas ideas y unos principios que sigo defendiendo. Tengo un deber y una obligación moral con los que me votaron. En segundo lugar, porque creo en la política. La política contemporánea tiene graves problemas: las identidades, la irracionalidad, los sentimientos... Pero su solución viene desde dentro", ha zanjado.