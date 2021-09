La denuncia del chico de Malasaña era falsa, la homofobia es real. El chaval se inventó una historia para ocultar una infidelidad y mintió, la violencia homófoba existe, como demuestran los datos que se han hecho públicos estos días. La agresión que denunció el chico nunca existió, el miedo que sienten muchos homosexuales al caminar de la mano por la calle existe, es real, y como decía Sastre, ayer a esta misma hora, este miedo no es cuantificable, no aparece en las estadísticas.

Esta es la realidad a la que quieren hacer frente los negacionistas de la homofobia, como lo son de la violencia machista, agarrándose a una denuncia falsa. Este tipo de denuncias siempre han existido y no anulan el problema que hay detrás. Hacen lo mismo con las denuncias falsas de la violencia machista, que son un porcentaje insignificante, para negar que los hombres siguen matando a las mujeres.

Aprovechemos que la inexistente agresión de Madrid ha sacado a la luz un problema que el colectivo LGTBI lleva tiempo sufriendo, más o menos en silencio. El goteo de denuncias en los últimos tiempos ha sido incesante, pero no nos habíamos parado a pensar si este tipo de agresiones se habían convertido en un fenómeno, estos días lo hemos hecho. Tanto que hasta el presidente del Gobierno decidió acudir personalmente a la comisión contra los delitos de odio, prevista para mañana. Pedro Sánchez debe mantener esta reunión en su agenda y acudir no solo esta vez si no todas las que sean necesarias, porque es bueno no moverse a golpe de titular o por la presión social en un momento determinado. La homofobia es un problema país.

Y déjenme que comparta con ustedes una última reflexión a raíz del enorme ruido político y mediático provocado por una denuncia que estaba todavía en fase de investigación. Los medios nos lanzamos inmediatamente a contarlo y los políticos a condenarlo, a buscar responsables unos y a atacar a los que lo hacían otros. Un ruido ensordecedor inmediato sin esperar a tener los elementos suficientes para poder reaccionar. Pero esto pasa por algo, pasa porque en esta sociedad se exige una reacción inmediata para cualquier, cosa, una opinión, una condena, una iniciativa. Se han dinamitado los tiempos, en la política o en el periodismo. Hay que tener una opinión para todo de manera inmediata. Y les reconozco, humildemente, que yo, muchas veces, no la tengo.