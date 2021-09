Raquel Sánchez culpa al Govern de la suspensión de la obra de El Prat: "Cataluña pierde una oportunidad"

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, ha explicado en Hoy por Hoy con Àngels Barceló las razones del Gobierno para retirar la inversión en la ampliación de el aeropuerto de El Prat.

La ministra de Transportes atribuye únicamente a la división del Govern de Catalunya la decisión de suspender los 1.700 millones previstos para ampliar el aeropuerto de El Prat. Ha asegurado que la división del Gobierno español no ha tenido nada que ver, ni que tenga relación con la mesa de diálogo con Catalunya. Raquel Sánchez cree que era "un proyecto sostenible" y que Catalunya está perdiendo una oportunidad, porque ya no hay margen para hacer la inversión.

La ministra ha explicado que ha habido una "falta de consenso con la Generalitat": "Se debe a las manifestaciones de estos últimos días de miembros de la Generalitat. No es el momento de llevarlo a cabo por el cambio de criterio de la Generalitat". "Hemos visto que la posición sobre el acuerdo del aeropuerto de el Prat por parte del Govern no era madura, no había consenso nítido", ha explicado Raquel Sánchez.

La ministra ha asegurado que "ya no hay margen" para que la ampliación del aeropuerto llegue al Consejo de Ministros del 28 de septiembre, que era la fecha límite: "Estamos perdiendo esa oportunidad".

Pese al desencuentro, Raquel Sánchez ha tendido la mano para "seguir colaborando con Cataluña, un motor de la economía española". "Lamento mucho llegar a este punto porque es una pérdida de oportunidades para la sociedad catalana".

Así, los 1.700 millones que había presupuestados para la ampliación, que salían del presupuesto de Aena, no se dedicarán a otra cosa; sí ha confirmado la ministra que se mantienen el resto de inversiones previstas para los aeropuertos de la Costa Brava y Reus.