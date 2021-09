La polémica del día

Dedicamos horas y horas a intentar explicar la conmoción por la agresión homófoba de Malasaña. Y llevamos ya unas cuantas intentando explicarnos la conmoción tras saber que no hubo tal agresión. El debate se suscitó tras conocer una noticia cierta, la denuncia lo era. Lo que sucedió es que dimos inmediatamente por cierto el contenido de la denuncia y a partir de ahí los análisis y valoraciones sobre el hecho concreto, no sobre el problema general de la homofobia, han caducado al descubrirse la farsa. No hubiera sucedido de haber usado el adjetivo “presunta” al referirnos a la agresión en cada información y de haber conjugado el condicional antes de hacer aseveraciones, aun sabiendo que contar así las noticias, como mandan los cánones, puede suscitar dudas y reproches de ofendiditos que nos acusen de no empatizar suficientemente con la víctima, con la presunta víctima. Como si no nos fiásemos....

No obstante, el fiasco tiene ángulos positivos. El primero, que este individuo no ha sido agredido. El segundo, que es más sencillo desmontar una denuncia falsa que una fake news, que tienen una extraordinaria capacidad de supervivencia. Aunque en el mundo virtual quedará también el rastro de los titulares que dieron por buena la falsa denuncia y si alguien la recibe sin contrastar, quizás alguien en un futuro, no necesariamente lejano, la siga dando por buena.