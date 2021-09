Cristina Blanco, presidenta de la Asociación de Suicidología: "Tenemos que reencontrar una razón para vivir"

Este viernes se celebra el Día Internacional para la prevención del suicidio. Desde hace trece años esta es la principal causa de muerte no natural en nuestro país. Por delante de los accidentes de tráfico, que han disminuido considerablemente gracias a la decisión de estado para reducir esas cifras. ¿Por qué no se hace lo mismo con el suicidio?

Para hacernos una idea, de media diez personas se suicidan cada día en España y según los datos del INE 3.671 personas murieron por esta causa en 2019. La OMS también se ha pronunciado al respecto, considerando el suicidio como un problema de salud pública de atención urgente y prioritaria.

Sin embargo, no existe un plan nacional para la prevención del suicidio, ni una formación específica. Para dar respuesta a este problema, la asociación AIDATU, que significa “levantar el vuelo”, ha creado un título propio en colaboración con la Universidad de País Vasco para formar a estudiantes con diferentes perfiles en prevención de suicidio.

Cristina Blanco y María José Pérez están detrás de esta Asociación de Suicidología, ambas coinciden en que “el curso es multidisciplinar”, ya que pretendían “dar una visión de globalidad”. Aunque la mayoría de los estudiantes perteneces al ámbito de la psicología, el trabajo social o la sociología, también cuentan con médicos, “aunque son los menos”, destaca Cristina Blanco.

Ambas sufrieron la pérdida de un familiar a causa del suicidio. Cristina a su marido y María José a su sobrina. Eso les hizo tomar la iniciativa de “levantar el vuelo”. Tal y como cuenta María José Pérez, “de un hecho tan traumático había que sacar algo para seguir viviendo, para aportar algo”. Cristina también coincide en que “la culpa y el dolor se mitiga, después de 9 años. Pero el poso que te queda es para siempre y tenemos que reencontrar una razón para vivir. Este curso, esta asociación, es una de esas razones para vivir. Demuestra lo poderoso que es el pensamiento de que otros no pasen por lo que yo he pasado”.

A pesar de que la sociedad civil y los medios de comunicación están colaborando activamente para ser agentes de prevención, aún queda ese salto a las instituciones, María José destaca que “la sociedad civil a veces va por delante de la clase política” y de hecho se están preparando multitud de actividades y manifestación de cara a este 10 de septiembre. Ellas mismas no han contado con “mucha ayuda” para crear esta asociación.

El primer paso: dejar de estigmatizar la salud mental

Actualmente, tres millones de personas están diagnosticadas de depresión en nuestro país y mucha gente sigue asociando, erróneamente, la depresión con ser débil de carácter. La salud mental se sigue poniendo en duda u ocultando, por lo que el estigma es mucho mayor cuando no se puede exponer de una manera abierta.

Tanto Cristina como María José destacan la necesidad del conocimiento como herramienta de prevención. “Aquello que no se menciona no se puede trabajar sobre ello”. Y ahí, es donde también entran de lleno los medios de comunicación. “Según la OMS, los medios de comunicación pueden ser agentes de prevención, todo depende de cómo se trate el tema. Si pasamos a ser sensacionalistas, diciendo el cómo… eso no es bueno para nadie. Pero, sin los medios no podemos ir muy lejos”, destacan desde la Asociación.