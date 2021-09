Santiago Solari, en 'El Larguero': "Yo no necesito estar en el Real Madrid para sentirme parte del club"

Santiago Hernán Solari fue uno de los tres entrenadores que tuvo el Real Madrid en la temporada 2018/2019. Su paso por el primer equipo fue fugaz. El argentino entrenaba al Real Madrid Castilla cuando Julen Lopetegui fue destituido como técnico a finales de octubre del año 2018 tras caer 5-1 en el Camp Nou. Solari debutó como entrenador interino en Melilla, en Copa del Rey, y sus buenos resultados de inicio hicieron que el club decidiese mantenerlo en el cargo hasta el final de curso. Con el argentino al frente, el club blanco levantó el mundial de Clubes. Fue el técnico que dio peso a Vinicius, olvidado por su antecesor, y apostó por Sergio Reguilón, ahora internacional con Luis Enrique.

Una fatídica racha de resultados que comenzó a finales de febrero terminó precipitando su marcha. Dos derrotas contra el FC Barcelona y, sobre todo, el 1-4 que encajó en Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Ajax y que apeó a los blancos de la competición hicieron que el club blanco decidiese, apenas 4 meses después, prescindir de él y anunciar el retorno de Zinedine Zidane. Santiago Solari dirigió 28 partidos, de los que ganó 18, empató dos y perdió ocho. Tras desvincularse del Real Madrid, Santiago Solari entrena ahora en México, concretamente al América, que lidera el Apertura de la liga mexicana. El argentino ha dirigido 30 partidos, de los que ha ganado 20. Suma además cinco empates y cinco derrotas con el club azteca.

Sobre su trayectoria como futbolista, su salida del Real Madrid y su aventura en los banquillos en México, ha hablado Santiago Hernán Solari con Manu Carreño en 'El Larguero'.

Sobre su salida y su etapa en el Real Madrid

"Trabajé mucho con la parte de la Fundación del Real Madrid. Cuando uno es embajador tiene que representar la imagen del club. Es un honor representar al Madrid. Nuestro mejor embajador ha sido Emilio Butragueño y es una función realmente complicada. Además es una función para siempre".

"El único sentimiento que tengo respecto a mi etapa en el Real Madrid es agradecimiento. Es lo único que me produce. El trabajo del entrenador es aceptarlo. Veo esta profesión no como un paréntesis, sino más bien como un elemento coyuntural que hereda algo y trata de mejorarlo".

"Yo no necesito estar en el Real Madrid para sentirme parte. Cuando uno esta afuera lo apoya y se ve todo de otra manera".

"Mi potestad como entrenador duró hasta el día que deje de serlo. Con respecto a juzgar el trabajo de otros entrenadores, me remito a que cada uno intenta hacer lo mejor por el club".

"El Real Madrid es el club más grande del mundo, pero el club es mucho más de lo que sucede en lo deportivo. Ahora estamos en las manos de un extraordinario entrenador".

Sobre los jóvenes que entrenó en Madrid

"Conocer a muchos de esos chicos es importante, porque los jugadores que llegan de afuera les es más difícil. A Fede Valverde le conocía de las inferiores como a muchos otros. Es más sencillo cuando les conoce".

"A veces perdemos la perspectiva de lo joven que llegó él. El tomó muchas responsabilidades. Creo que Vinicius está listo para hacer una gran temporada. Me pone muy contento por él y me encanta cuando jugadores como él rompen".

Su periplo en el América

"Estamos trabajando desde el 1 de enero en el América y ha ido todo muy bien. Hemos ganado muchos partidos y hemos batido muchos récord en un futbol muy complicado".

"El Real Madrid lo que tiene es que es un club a nivel global. América no tiene ese nivel, pero en Latinoamérica y México es muy importante. Es muy difícil caminar tranquilo".

"La experiencia es maravillosa y el país también lo es. Yo estuve aquí cuando era pequeño y cuando regresé al final de mi carrera. La liga mexicana es muy potente. Pocos salen de aquí porque es muy potente".

"He entendido que las instituciones no pueden hipotecar su futuro por un fichaje. No ha llegado al América ningún fichaje que la afición quisiese".

Sobre la salida de Messi

"Messi le ha dado muchísimos años buenos al FC Barcelona. Lo hemos podido disfrutar todos, incluso los madridistas que le hemos aplaudido. Eso es lo que tiene la afición del Madrid. Jugadores como él buscan un nuevo desafió siempre. Si llega un momento que no lo encuentras donde estas pues buscas otro sitio".

Sobre el PSG

"El futbol es el amor por el juego, pero también es un negocio. Me parece muy lícito escuchar a la gente que sabe, para que clubes como el Madrid o el Barça sigan peleando por el todo. Siempre tengo la cabeza a escuchar nuevos formatos".

Sobre el Atlético de Madrid y Griezmann

"Desde que el Cholo se hizo cargo, ha crecido de manera consistente. Hoy por hoy es muy difícil decir que plantilla es mejor. El Cholo va a tener un tema tremendo para poner todos los delanteros".

"Como siempre en fútbol. Si hace goles, la gente volverá a aplaudir a Griezmann. Es un salto de ida y vuelta".