Sergi Enrich en 'El Larguero': "Es mentira que yo no haya fichado por el Schalke por el vídeo"

Sergi Enrich, exjugador del Eibar y actualmente sin equipo, habló en los micrófonos de 'El Larguero' para explicar la situación que está viviendo. El jugador balear estuvo a punto de firmar un contrato con el Schalke 04, pero, en los últimos momentos del mercado, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Rápidamente, en las redes se apuntó a que uno de los posibles motivos de su no fichaje podría ser la sentencia que recibió el pasado mes de enero que condenaban a dos años de cárcel a él y a Antonio Luna por la grabación y difusión en 2016 de un vídeo sin el consentimiento de la joven con la que aparecían manteniendo relaciones sexuales, algo que el futbolista ha querido desmentir en los micrófonos de la SER.

"Es mentira que yo no haya fichado por el Schalke por el vídeo"

Sergi Enrich tuvo la oportunidad de contar todo lo sucedido con respecto a su fichaje fallido por el conjunto alemán y asegura que el motivo de que no se llegara a un acuerdo con el Schalke no fue por el vídeo, tal como explicaron algunos medios de Alemania. "Se están diciendo muchas mentiras. Se ha montado lo que sale siempre. Sale mi nombre y estoy en el punto de mira por algo que pasó hace años. He aprendido vivir con eso, es una pena, cometí un error y creo que todos hemos cometido errores".

"La justicia fue como fue, llegamos a un acuerdo con la víctima, tengo el perdón de la víctima. Pero después de cinco años sigo sufriendo ese linchamiento en las redes sociales. Ya no es por mí sino por los que me rodean", comentó el delantero.

Sergi Enrich también hizo énfasis sobre las consecuencias actuales de este tipo de ataques que ha recibido el jugador en las redes sociales. "Intentamos no poner en memoria lo que pasó y la gente hace lo contrario sin pensar en la víctima", señaló.

El exjugador del Eibar llegó a comentar en 'El Laguero' cómo se produjo el fichaje por el Schalke y que finalmente no llevó a cabo por un desacuerdo contractual. "El martes me dicen que podemos hacer el fichaje. Viajo allí con la intención de llegar a un acuerdo. Mi agente me dice que hay que suspender el proceso porque no se ha llegado a un acuerdo en las condiciones del contrato", explicó el jugador.

Tras no producirse un acuerdo el club alemán anuncio en sus redes sociales que se "posicionaban en contra del fichaje de Sergi Enrich", algo que sorprendió bastante al jugador español.

ℹ Hemos estado interesados en la contratación de Sergi Enrich como agente libre, pero nos hemos posicionado en contra de su fichaje. #S04 — FC Schalke 04 (@s04_es) September 8, 2021

También hizo hincapié a la importancia de los mensajes que recibió de apoyo tras la noticia de su llegada a Alemania. "Vi que en mis redes sociales comenzaron a llegar muchos mensajes que me daban la bienvenida, pero lo que me duele es que se han hecho eco de esa noticia cuando no es por eso"

Ya por último el jugador se mostró confiado en volver a los terrenos de juego y espera encontrar la oportunidad en otro equipo. "Llevo seis años jugando en Eibar, me han dicho de todo en otros estadios. Soy un profesional y quiero disfrutar del fútbol y si tengo que hablar lo haré en el campo", finalizó.