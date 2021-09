Xavier Vidal-Folch

Mañana se celebra la décima Diada nacional catalana de la era separatista. ¿Resistirá el paso del tiempo? ¿O la afluencia de multitudes se desinflará? Lo lógico, lo previsible y lo deseable es que baje el suflé. Primero porque mucha gente está harta de movilizaciones que no sirven para nada. O peor, que han facilitado la pérdida del liderazgo económico de Cataluña en favor de la eterna rival, la Comunidad de Madrid durante los 4 últimos años. Un negocio, sí, pero al revés. Segundo porque el atractivo de sumarse a un movimiento nacional está en sentirse parte de un todo armónico, unitario, sin fisuras. Y esta vez la Assemblea Nacional convocante no oculta que lo hace contra la estrategia --digamos-- pragmática de Esquerra, a la que trata como traidora. También los de Junts se oponen a su pactismo: Puigdemont llama a la "confrontación" y Laura Borràs ridiculiza el diálogo como si fuera "un simulacro". Y tercero, la última discordia, que ha llevado a la Generalitat a laminar el acuerdo con el Gobierno para ampliar el aeropuerto, priva a los catalanes de una enorme inversión, de 1.700 millones de euros. Los fanáticos no usan la calculadora. Pero los empresarios y los sindicatos sí. Están que trinan. Se quedarán en casa. Mirando la lluvia. Ya me dirán si el pronóstico acierta.