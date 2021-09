Qué envidia poder honrar a la cultura y a los tuyos sin que nadie se los apropie ni critique

Ayer en París se celebró un funeral de estado por el actor Jean-Paul Belmondo. Fue en los Inválidos, con toda la solemnidad, presidido por el presidente de la República y bajo los acordes de la banda sonora de una de sus películas más míticas "El Professional".

La interpretaba la banda de la guardia republicana, mientras el féretro cubierto con una enorme bandera de Francia era portado a hombros también por miembros de este cuerpo. Presenciándolo, como les decía, el presidente de la República, otros líderes políticos de ideologías diversas, artistas y franceses que lloraban en la despedida de un ícono de ese país como ha sido Jean-Paul Belmondo

Y si se preguntan por qué traigo el funeral de Belmondo a la portada de este programa. Es porque en medio del clima en el que vivimos nosotros, a menudo irrespirable, insufla oxígeno ver como es posible honrar a la cultura, poner en valor a la gente de la cultura, a la industria, reconocer a los tuyos, a los mejores, sin que nadie se los apropie y sin que nadie les critique. Belmondo como muchos otros actores, directores, cantantes y artistas, han hecho grande a su país. Han sido Francia en las películas, en las canciones, en los cuadros, en los museos y Francia se lo reconoce, porque no hacerlo es mezquino y es ruin.

No les esconderé la sensación de envidia, porque no, que me recorrió ayer cuando vi esas imágenes. ¿Por qué esto no es posible aquí? Porque incluso el funeral de uno de nuestros artistas más grandes estoy convencida de que se convertiría en motivo de crispación. El presidente de la República, Emmanuel Macron, dijo ayer en el funeral "Belmondo era un poco nosotros y no puede haber mejor reconocimiento". No sé si es la 'grandeur', pero lo que es seguro es que hay respeto y mucha admiración por Belmondo, pero sobre todo, por la cultura.