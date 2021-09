La polémica del día

Un colegio canadiense ha decidido pedir perdón a los indígenas de su país quemando cientos de libros que mostraban prejuicios raciales, entre otros, Astérix en América y Tintín en América. La barbaridad es tan grande que nuestra polémica hoy es retórica. No, no es civilizado quemar libros y no hay razón, por noble que sea, que lo justifique. Así lo entienden también en Canadá, en donde la polémica ha sido tan estruendosa que los incendiarios han puesto freno a nuevos aquelarres literarios que tenían preparados.

Que no haya que quemar libros no significa que todos los libros sean buenos. Algunos inspiraron extraordinarias masacres en la historia. Y muchas de ellas comenzaron precisamente con la quema de libros para acabar abrasando a seres humanos, porque algunos, cuando se ponen, no tienen freno. Así que mucho cuidado, no vaya a ser que en nombre de la civilización se acabe imitando al bárbaro. Canadá, como otros muchos países, tiene un pasado oscuro con las poblaciones indígenas que habitaban el territorio antes del nuevo mundo. Pero de eso no son responsables ni Astérix ni Uderzo ni Goscinny, apóstoles de la inteligencia y del buen humor, que siempre han sido eficaces antídotos contra la barbarie.