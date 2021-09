Orgasmos que descongestionan la nariz. Los insólitos premios IG Nobel tienen presencia española

Hay estudios e investigaciones para todo. Desde comprobar qué bacterias hay en los chicles que desechamos en la calle a analizar la comunicación entre gatos y humanos. Aunque pueda parecer poco creíble, existen y han sido parte de los premios IG Nobels, organizados por la Universidad de Harvard y que parodian, sin perder el rigor científico, a los premios Nobel que otorga la Academia Sueca. Ignacio Crespo, divulgador científico, coordinador de la sección de ciencia del diario ‘La Razón’ y colaborador en ‘Transmite la SER, ha querido asomarse a ‘La Ventana’ para comentar las investigaciones más importantes de estos premios.

Uno de los estudios premiados es el que analiza las acciones y el comportamiento de los gatos como formas de comunicación entre estos felinos y humanos bajo el nombre de ‘A comparative acoustic analisis of purring in four cats’. Crespo ha afirmado que puede tener su relevancia: “Analizar su ronroneo y otros sonidos nos está ayudando a comprender cómo de compleja es su cognición, cuánto piensan y cómo de inteligentes son”. Aunque es posible ver el lado útil de investigaciones como esta, ha admitido que hay casos más difíciles: “Es cierto que alguna vez se han premiado cosas que son malas y ridículas, pero son la excepción. La mayoría son maravillosas”

Otra curiosa investigación ha sido la llevada por científicos franceses, suizos, australianos y austríacos. Ha analizado casi 300 imágenes de ministros de 15 países para concluir que existe una correlación entre la obesidad de los dirigentes y el nivel de corrupción en el país. Crespo ha añadido que este tipo de estudios no son nuevos en los IG Nobels: “No es la primera vez que en estos premios apuntan en esta dirección de intentar determinar rasgos de una persona en función de su aspecto externo”. Ha añadido que, en los premios del año pasado, salió un estudio que relacionaba la forma de las cejas con el narcisismo de las personas.

Uno de los estudios de estos premios es español, liderado por el investigador castellonés Manuel Porcar. Estudia las bacterias que se encuentran en los chicles que desechamos en la calle. Una investigación inusual pero con posibles aplicaciones útiles: “Podemos utilizarla para buscar formas de eliminar los chicles de las aceras. Es posible crear sistemas bacterianos capaces de eliminarlos”, ha comentado el divulgador científico, que además ha puesto en valor la presencia española en los IG Nobel.

Por último, pero no menos curioso, Crespo ha comentado una investigación alemana, turca y británica a 18 parejas que asegura que el orgasmo descongestiona la nariz hasta una hora después del encuentro. Ha sido publicado en el Ear, Nose & Throat Journal. “Han hecho varias mediciones y una de ellas ha sido durante el sexo. Han tenido que meterse tubos por la nariz”. No obstante, este estudio ya fue llevado a los estudios de la SER con ‘Buenismo Bien’ en su entrevista a Fernando Simón.