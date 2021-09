Rayden: "'Himno del centenario' no la voy a cantar en mi vida, hay algo con ella que me rompe"

David Martínez, más conocido como Rayden, no entiende la vida sin música. Aunque este aspecto es común a todos los músicos, en Rayden se ve esa pasión en la música que hace. Entreteje y enriquece el rap con otros estilos musicales. Pero por delante de la música no entiende la vida sin las palabras que vuelan solas cuando las convierte en canción.

No es de sorprender el nombre de su trilogía de discos. Primero fue ‘Antónimo’, luego ‘Sinónimo’ y ahora cierra con ‘Homónimo’. Sumando a estos los discos anteriores no cabe duda, Rayden ha creado su propio universo de palabras, su particular diccionario.

El primer tema que suena en La Ventana es ‘Himnostalgia’, un neologismo propio del mejor Paco Umbral. En la que el cantante describe qué cabe en una canción. “En este disco el público tiene un papel muy importante”, cuenta el artista. Tal es la participación del público que preguntó por redes sociales: “¿Qué cabe en una canción?” Las respuestas le sirvieron de inspiración para desarrollar este tema. “Mientras que en el disco anterior lo abría y lo cerraba Gloria Fuertes y este lo abre y lo cierra el público”, cuenta Rayden.

El disco abre y cierra con himnos, pero no lo que se nos viene a la cabeza con la palabra himno… “Queríamos otra concepción de himno, como una canción que popular que trasciende y aúna”, explica el cantante.

20 años de aprendizaje y 100 canciones

“El escenario para compartir y no para competir”, afirma el cantante, que intenta que sus discos sean mesas redondas. Esa es la gran enseñanza que le ha dejado una carrera de 20 años.

Además, con este último disco Rayden llega a las cien canciones, que celebra con la canción que cierra el disco, ’Himno del centenario’. Al final de esta canción, de la misma manera que abre el disco preguntando al público ‘¿Qué cabe en una canción?’, en el cierre pregunta ‘¿Qué es Rayden para vosotros?’ y dedica un pasaje a esas respuestas. “Habilité un correo y al poco ya tenía como 300 audios”, cuenta David mientras escucha esta canción y los ojos se le ponen vidriosos, como él mismo reconoce. “No se gestionar esta canción y sé que no la voy a cantar en mi vida, hay algo con ella que me rompe”, cuenta el músico.

'LoBailao', 'Dios Odio', 'Don Creíque', 'La comedia del año en Francia' o 'La mujer cactus y el hombre globo' son algunos de los temas que forman parte de este disco. Pero, ‘El mejor de tus errores’, junto Alice Wonder, según cuenta el cantante: “Es la canción por la que más compañeras y compañeros del gremio me han felicitado”.