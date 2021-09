La otra noche volví a ver la película “Furtivos”. Cuando la estrenaron, aún vivía Franco, vivía pero vivía poco, como Cuervo Loco, y la gente se preguntaba si alguna vez iba a escapar de todo lo que estaba viendo en la pantalla. El franquismo tenía su propia asociación nacional del rifle, y por eso se hacía entonces tanto cine de escopetas. Hay un cine español que empieza en “La caza” y acaba en “La escopeta nacional”. O no acaba, y sigue con películas como “Los santos inocentes”. Viendo hoy “Furtivos” uno cree que sí, que a pesar de los que se ponen unos testículos de ciervo en la cabeza, que a pesar de que las buhardillas de todos los países están llenas de armas, hemos salido de ese mundo siniestro que rodeaba a Ovidi Montllor y a Lola Gaos en la película de Borau. Ni siquiera aquel frío y aquella lluvia son hoy iguales. Tampoco es el mismo bosque. Ahora el campo está lleno de parques eólicos. Porque el monte de “Furtivos”, esa frondosidad oscura, desprende todavía el olor de la tierra donde se hundieron unos pies hinchados de hacer la guerra, que son los que salen en “El corazón del bosque”, la película de Gutiérrez Aragón. Aquí hemos filmado mucho cine de bosque, acuérdense de “Tasio”, de Montxo Armendáriz, y de “El bosque animado”, de Cuerda. José Luis López Vázquez quiso darle voz humana al bosque en “Habla mudita”. Queda siempre la sospecha de no haber salido de ese bosque, de ese infierno. Descartes decía algo de esto cuando se preguntaba si soñaba o estaba despierto. Quizá no hayamos despertado. Por ejemplo, ahí está la pandemia, que todavía amenaza. Otro bosque. Todo lo que creemos haber dejado atrás lo llevamos siempre encima. Queremos ser libres, es decir normales, pero somos furtivos.