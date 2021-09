Migrantes extutelados: la injusticia al cumplir los 18

Las leyes a veces crean situaciones surrealistas e injustas, como pasa con los menores que llegan a nuestro país y que atendemos y formamos para luego abandonarlos a su suerte cuando cumplen 18 años. "Todos venimos con sueños pero al final, si no encuentras quien te ayude, muchos acaban en la calle" nos cuenta Yasine que tiene 19 años. Él ha estudiado secundaria en Madrid y hace un grado medio para ser guía de alta montaña. Suleyman y él han venido al estudio para contarnos cómo están saliendo adelante gracias, en este caso, a la ayuda de la “Asociación Apoyo”. “Hablan de los MENA como si fuéramos de otro mundo, como si no fuésemos seres humanos” y eso les duele. Suleyman tiene 18 años es de Guinea-Conakry y está formándose para ser modelo. De hecho aunque su tarjeta de residencia no le permite tener trabajo con fines lucrativos ha empezado a hacer colaboraciones y prácticas como modelo.

Ellos son dos de los centenares de jóvenes ex-tutelados que se manifestaron ayer frente al Ministerio del Interior, después de ser recibidos por el Defensor del Pueblo, reclamando que se apruebe la anunciada reforma del reglamento de extranjería. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promueven esta reforma que facilitaría la situación de estos menores al tener la mayoría de edad. La previsión era que se aprobase a finales de agosto, pero el Ministerio del Interior lo ha paralizado “con la excusa de siempre, que es la del supuesto efecto llamada” según nos recuerda nuestro compañero, experto en temas de migración de la SER, Nico Castellano. Que también destaca que nuestras administraciones invierten en el cuidado y formación de estos niños que llegan solos, como es obligación de todo estado. Les damos formación que luego no revierte en nuestra sociedad porque salen con 18 años con un permiso provisional de residencia que caduca en 25 días. Y los requisitos para renovar esa tarjeta de residencia son inasumibles. “Se les pide que con 18 años acrediten ingresos mensuales equivalentes al 400% del IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) o sea demostrar a esa edad unos ingresos de más de 2.100 euros al mes” dice Nico Castellano, que denuncia estas divergencias dentro del gobierno que impiden que salga adelante esta reforma.

Suleyman dice que les duelen, a veces, las miradas que detectan en algunas personas. Preguntas que les hacen, que no harían a otro joven de su edad si no fuese migrante... Él sueña con desfilar en las pasarelas y viajar por todo el mundo. Él ha podido, como Yasine, iniciar su camino gracias a la ayuda de asociaciones y buena gente que evita que se queden solos, en la calle, viviendo situaciones muy duras y, a menudo, con la única opción de la marginalidad para subsistir.