"Mi sueño es ganar un título con el Celta; quiero retirarme aquí"

El jugador del RC Celta de Vigo, Nolito, atendió anoche en El Larguero a Yago de Vega para contarnos cuáles son sus sensaciones de cara a esta temporada, de la que llevamos tres partidos con tan solo un punto para los vigueses.

El próximo partido es el que está en el calendario marcado en rojo, ya que se enfrentan al Real Madrid. No es un partido cualquiera enfrentarse a los de Ancelotti, sin embargo en esta ocasión lo que lo hace aún más especial es el estreno del Nuevo Santiago Bernabéu después de más de un año de obras. Un factor que motiva a la plantilla celeste, tal y como confiesa Nolito en El Larguero: "Vamos a inaugurar el nuevo Bernabéu y eso da un plus".

"No ha sido el inicio deseado" ha comenzado diciendo Nolito sobre el debut liguero de los vigueses, aunque se disculpa. "Creo que hemos tenido tres partidos muy complicados. Vamos al Bernabéu a por los tres puntos", afirma.

La sequía de cara a puerta es el gran problema de los del Chacho en este inicio liguero y el andaluz prefiere tratarlo con humor, autocrítica y confianza: "¿1 gol en 3 partidos? Está claro que la pólvora está mojada, pero esto va por rachas y cuando cojamos la buena, verás...", bromea con Yago de Vega.

Lo que no lleva con tantas bromas es el verdadero deseo e ilusión que tiene Nolito como jugador celeste, que no es otro que retirarse con la camiseta del Celta en Balaídos: "Mi idea es seguir en el Celta y retirarme aquí, lo he dicho por lo civil y por lo criminal. Es mi ilusión y mi deseo", sin embargo sigue el proceso de renovación algo estancado por lo que toca soñar en grande y ganarse esa continuidad levantando el primer título de la historia del club, por ejemplo. "El mayor sueño es ganar un título con el Celta. La Copa del Rey nos debe unas cuantas", sentenció Nolito en El Larguero en una divertida charla con Yago de Vega.