“Yo me llamo Victoria y a mí todo el mundo me llama Victoria, mis amigos de toda la vida y mi familia me llaman así. Con 14 o 15 años me tuve que poner un nombre artístico y Victoria me parecía un nombre demasiado grande para una niña. No me sentía del todo identificada y empecé a firmar como Vicky. Ahora tengo 31 años y creo que en breve voy a empezar a firmar como Victoria. Vicky me encanta, pero ya pasó. Luego la gente hará lo que quiera. No voy a obligar a nadie a llamarme de una manera u otra, pero hace un tiempo que pienso que tengo que firmar mis trabajos como Victoria Luengo. Eres la primera persona a quien se lo digo”.

A Vicky o Victoria Luengo, la hemos visto en películas como Barcelona, noche de invierno o Las leyes de la termodinámica y, sobre todo, en la serie de televisión Antidisturbios en donde interpretaba a una policía de Asunto Internos. El pasado fin de semana estrenó el film Chavalas, la historia de una joven fotógrafa que vuelve a su barrio situado en una localidad a las afueras de Barcelona y se reencuentra con sus amigas de siempre.

Escena de Chavalas, protagonizada por Vicky Luengo / FILMAX

La actriz ha contado en Sucedió una noche, además de este pequeño cambio de nombre artístico, cómo comenzó como actriz. “Con diez años le dije a mi madre que me apuntara a una escuela de teatro. Los sábados de diez de la mañana a dos del mediodía, que era cuando daba clase, era feliz. Empecé así. Con 15 años comenzó a salirme algún trabajo. Mi madre me dijo que hasta que no acabara la selectividad no me lo tomara demasiado en serio para que pudiera decidir libremente. Y así lo hice”, nos ha contado.

También nos ha comentado que ha dejado de lidiar con la inseguridad. “Incluso pienso que me hace mejor, porque si no me sintiera insegura de nada, no mejoraría nunca nada”, dice. Y que se prepara los personajes de una forma metódica y reflexiva. “Soy muy trabajadora. Hago mucho codo. Estudio mucho, pero una actriz también se nutre de la vida. Lo mejor que me puede pasar como actriz es vivir muchas cosas, desde ir a comprar al mercado y ver a la señora que me vende el pescado; viajar al pueblo de mi madre o al de mi abuelo; que mis amigas me cuenten historias; ayudar a la gente que tengo cerca… Para una actriz o un actor vivir y llenarte de experiencias que luego puedas contar porque has pasado por ellas y las puedas transmitir, es muy importante”.

Vicky Luengo en una escena de la serie de televisión Antidisturbios / Movistar

En el programa de esta semana, además de charlar con Vicky Luengo hablaremos de la actriz Pier Angeli. El pasado 10 de septiembre se cumplieron 50 años de su trágica muerte, cuando tan solo tenía 39 años. Y nuestro detective Jack Bourbon nos hablará del musical The Rocky Horror Picture Show.