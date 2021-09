Muy pronto se reunirá la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Cada uno acudirá con sus argumentos. Pero la parte del Govern no podrá añadirles lo que pretendía conseguir el president Pere Aragonés en la Diada: poder aportar a la mesa "toda la fuerza" numérica y unitaria de la movilización como respaldo propio. Comparada con ese deseo, la manifestación del sábado fue un fiasco. Los aplausos propagandistas de consolación son olvidables. Es verdad que la asistencia llenó una calle, la Via Laietana, pero eso no oculta que supuso la concurrencia más escuálida desde 2012, hace ya diez años. El récord de lo mínimo, excluido el año de la pandemia. Peor aún lo fue políticamente. La fiesta afloró el empate de impotencias entre los pragmáticos de Esquerra y los talibanes de Waterloo. En los gritos de rigor y en los discursos se traslució la división de políticos y activistas. Los de Òmnium reclamaban recomponer la unidad estratégica: o sea que, ay, no debe existir. Los del Assemblea, hacer la independencia ya, se ve que algo tan fácil como hacer un huevo frito. Claro que lo más brutal no fue eso. Sino los abucheos al líder de Esquerra Oriol Junqueras, por "botifler", o sea, infiltrado y traidor. Sería para celebrar que acaba de terminar sus tres años de prisión. ¿Se construye "un sol poble" con esa miseria moral?