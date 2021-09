La polémica del día

Los becarios que realicen prácticas laborales no pagadas cotizarán a partir de este curso, como ya lo hacen quienes reciben una remuneración. El Gobierno se comprometió a tener el reglamento que lo imponga antes de acabar septiembre y parece que se retrasa la medida, según leemos en El Periódico. El retraso podría ser la polémica, porque es raro no tener lista la medida que afectará a este curso con las clases ya iniciadas. Pero nos llama más la atención el fondo de la iniciativa: que se pueda cotizar por un trabajo por el que no se cobra ni un euro. ¿No sería más lógico imponer la remuneración de las prácticas para cotizar después, lógicamente, por el trabajo realizado?

Es cierto que las prácticas habitan un territorio intermedio y difuso entre la formación y el trabajo. Pero también lo es que el trabajo que realizan estos estudiantes para completar su aprendizaje académico, por rutinario, sencillo y oscuro que sea, contribuye al funcionamiento de las empresas y de las propias universidades, y acaba reflejado en sus balances. Así que lo normal sería remunerarlo, aunque sea mínimamente, como mínima es la cotización que ahora se pretende imponer. Es posible que algo se nos escape, pero también lo es que algo se les haya escapado a quienes han ideado la medida.