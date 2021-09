Enjambres sísmicos en Las Palmas: "Las próximas 48 horas y los próximos cinco días serán fundamentales"

El Instituto Geográfico Nacional ha detectado desde el día 11 de septiembre a las 03:18 de la mañana hasta las 08:00 del lunes 13 1.570 terremotos en la zona sur de la isla de La Palma, de los cuales se han localizado 354. Se trata de una serie sísmica conocida como ‘enjambre sísmico’ y no es la primera vez que se detecta en la isla. Para explicar este concepto, se ha asomado a ‘La Ventana’ Nemesio Pérez, Coordinador Científico del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) que está siguiendo y estudiando muy de cerca el fenómeno.

Al tratarse de un gran número de sismos, Pérez ha explicado si es motivo para alarmarse: “Para los que trabajamos en investigación y vigilancia volcánica es preocupante, pero lo es para intensificar nuestro trabajo”. En la zona donde se han producido los enjambres sísmicos se encuentra el volcán Cumbre Vieja, el más activo de Canarias. Según el coordinador científico de INVOLCAN, ha tenido 7 erupciones en los últimos 600 años, siendo la última en 1961.

El fenómeno de enjambre sísmico no es novedoso en La Palma: “Desde el año 2017 se han registrado diez enjambres sísmicos en la isla: uno en 2017, uno en 2018, cinco en 2020 y tres en 2021. La diferencia entre este último y los demás es la profundidad de los terremotos. Los de los anteriores oscilaban entre los 20 y 30 metros de profundidad, pero este lo ha hecho oscilando en 12 kilómetros de profundidad”, ha comentado Pérez. Estos terremotos no tienen un origen tectónico, sino producidos por movimientos de magma alojados en el corazón de los volcanes. En este caso se ha producido una migración de este magma a profundidades más someras.

El experto también ha aclarado la importancia del isótopo Helio-3 (He-3) en estos fenómenos: “En agosto de 2020 se produjo la mayor emisión de He-3 en los últimos 30 años en La Palma. Esto, que refleja un aporte de actividad magmática importante, se ha dado cuando se han producido el 70% de los enjambres sísmicos”.

Ante la posibilidad de futuros terremotos o actividades volcánicas más fuertes, Pérez ha comentado: “Un proceso de enjambres sísmicos y de reactivación volcánica puede derivar en una fase productiva que a su vez derive en una fase eruptiva. Ahora mismo no estamos esperando un gran terremoto porque no se trata de una zona tectónicamente muy activa. Nosotros estamos esperando cómo evoluciona esta actividad magmática más somera. Las próximas 48 horas y los próximos cinco días serán fundamentales para entender más el proceso, pero esos enjambres son normales en zonas de actividad magmática como Cumbre Vieja, pero no son usuales”.