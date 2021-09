"Ha hecho más en primera de lo que ha hecho Pedri": la explosión de Vinicius y su papel en este Real Madrid

Lunes de Barra Libre en SER Deportivos tras el estreno del Bernabéu, con una exhibición de Benzema y Vinicius, y el debut gris de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid. Además, el Real Madrid ha comunicado que Bale estará fuera varias semanas por una lesión muscular y que Marcelo, también con molestias, se queda fuera de la lista para enfrentarse al Inter en la Champions. Con Pacojó al frente y con Antón Meana, Miguel Martín Talavera, Manolete, Antonio Romero y Jordi Martí, SER Deportivos analiza la actualidad del deporte.

Lesión de Gareth Bale

Meana: "Que este Madrid pierda a Bale me parece que es una mala noticia y una pérdida importante".

Romero: "No es una cuestión de que parezca bien o mal. Es una cuestión de datos. Bale no ha sido capaz de jugar dos partidos semanales nunca. El año pasado se entrenó para jugar con Gales. Este año lo quería intentar, pero no es posible. Cuando te abandonas, volver al máximo nivel no es fácil".

Romero: "Bale ni puede, ni ha podido, ni podrá sostener el ataque del Madrid esta temporada".

Talavera: "Creo que Bale es joven. Dejar entrever que no podrá jugar al fútbol de élite...".

La explosión de Vinicius

Jordi Martí: "Vinicius hizo un buen partido, pero pediría un poco de cautela y de prudencia. No podemos decir todavía que estamos ante una estrella. Para que sea una estrella, hay que tener más regularidad. No vaya a ser que esto sea un chaparrón".

Talavera: "Me sumo a esto, pero te diría Jordi que te lo apliques. Cada vez que debuta un jugador de la Masía volvían Xavi e Iniesta. Te pido prudencia, vamos a aplicárnosla todos".

Meana: "Esto lo repetís cada 2-3 semanas. Vinicius no ha debutado ayer. Vinicius no tiene que demostrar nada partido a partido. Es titular en el Real Madrid".

Romero: "Nunca he dicho que no era jugador para el Real Madrid, lo que he dicho es que Vinicius no era balón de oro. Estoy de acuerdo en lo de la prudencia. Vinicius ha hecho más en primera división de lo que ha hecho Pedri. A Pedri se le ha encumbrado desde el día que debutó, pero Vinicius, a este día y a esta hora, ha hecho más que Pedri. Ha sido más decisivo".

Manolete: "Vinicius es un acierto de Ancelotti. ¿Qué falta hace Mbappé? Ya tenemos a Vinicius en el Real Madrid y en la liga española".

Zidane y su salida del Madrid

Meana: "No he encontrado todavía a ningún madridista que diga que echa de menos a Zidane. Veo a la gente contenta con Ancelotti. No noto al madridismo tocado por el cambio de entrenador. Es como si no se acordaran de quien entrenaba al Madrid".

Romero: "Que se den una vuelta por el museo del Bernabéu y vean las cuatro copas de Europa que ha ganado Zinedine Zidane con el Real Madrid".

Talavera: "La gente no se acuerda de Zidane porque un entrenador, cuando marca una época, no solo la marca con copas. La marca con futbol y con una tendencia. Irrumpiendo en la historia de los clubes. Hay entrenadores como Cruyff, Luis Aragonés o Simeone que han hecho eso. Zidane, futbolísticamente, no ha dejado ninguna herencia".

Romero: "Zidane es el único entrenador en la historia que ha conseguido lo que vosotros llamáis las trillizas. Es el único entrenador en el mundo que tiene eso (...) No hablemos de como jugaba, porque me imagino que el Cholo entonces no va a marcar la historia del Atlético de Madrid".

Romero: "Decir que Zidane no está en la historia del Real Madrid es cachondearse de los oyentes".

¿Hay caso Marcelo?

Meana: "Preguntar si está finiquitado Marcelo no es ninguna tontería. Ya lo dijo ayer Herráez. Ayer se marchó muy cabreado. Que le dejen fuera de la convocatoria, si no está lesionado, está sentenciadísimo".

Romero: "Ancelotti tiene dos laterales izquierdos: Miguel Gutiérrez y Mendy (...) A Marcelo se le ha querido colocar, pero como tiene un contrato muy alto no han podido. Es un puñetazo al mentón al futbolista".

Meana: "A Marcelo le respetan por lo que fue, pero está fuera del equipo de hace mucho tiempo. No puede engañar a sus compañeros. Saben que no fue un buen capitán durante la etapa de Solari. No le van a machacar, pero no es una guerra interna que no esté convocado".

*** El club ha anunciado que tiene unas molestias. Disputó los últimos minutos contra el Celta.

La victoria del Atlético y Griezmann

Talavera: "El que metió los cambios y reaccionó fue el Cholo Simeone".

Jordi Martí: "Si cambió es porque tuvo que corregir".

Talavera: "El descuento está comprobado que fue el que tuvo que ser".

Romero: "Estoy absolutamente de acuerdo con el descuento. A mí me parece genial que nos devuelvan ese tiempo. Pero esta mesura de Talavera me imagino que será extrapolable a que fuera con el Real Madrid por medio".

Manolete: "El árbitro se hizo una columpiada antológica, porque el gol que encaja, el córner nunca se debió producir. La pelota pega en el poste".

Talavera: "Griezmann estuvo gris, como el equipo en todo el tiempo que jugó. Creo que el sistema de arranque no funcionó, no se encontraban ni a Correa ni a Griezmann".