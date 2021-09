"Es lo que hay y ahora somos los que somos": la autocrítica de Piqué tras perder por 0-3 frente al Bayern

Gerard PIqué compareció en los micrófonos de 'Movistar' nada más terminar la derrota del Barça frente al Bayern por 0-3. El central azulgrana dijo que jugando en casa, esa derrota es un mal resultado, pero se mostró optimista diciendo que en la primera parte el equipo compitió pese al tanto de Müller. "En la segunda, el 0-2 nos hizo daño, pero en líneas generales me quedo con que han entrado muchos chavales de 18 años y el equipo ha dado la cara. Es lo que hay y ahora somos los que somos", señaló Gerard.

Ansu Fati, Dembélé, Braithwaite y Agüero son los delanteros que el FC Barcelona tenía lesionados para este encuentro de Champions, por lo que Piqué se mostró cauto diciendo que espera que durante la temporada se recuperen esos jugadores y se incorporen para aportar más al equipo. "Es un año muy complicado, pero en líneas generales, a pesar de lo abultado de la derrota, creo que el equipo tiene las bases con gente muy joven para acabar compitiendo. Al final de temporada lo veremos", dijo el capitán del FC Barcelona.

Preguntado acerca del papel del Barça en esta Champions, fue certero reconociendo que no están entre los favoritos, pero que tampoco pasa nada por no serlo. "Muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido. Al final de temporada, las cosas pueden cambiar mucho. Al final de la pasada campaña nadie daba por favorito al Chesea", puntualizó.

Respecto a las opciones de obtener algún punto del choque, señaló que en la primera parte ellos han tenido alguna clara, pero el Barça tuvo algún acercamiento también. Es lo que hay. "Si nos hubiéramos metido por delante o hubiéramos empatado, el partido hubiera sido distinto. En la Champions hoy no hemos empezado bien, pero los siguientes partidos hay que ganarlos", dijo.

Para finalizar, defendió a su compañero Sergi Roberto, de quien dijo que lo conocía como persona y para él es un ser humano espectacular. "Quiere a este club más que nada. Me gustaría recordarle a la gente que no es lateral. Él hace el sacrificio y lo ha hecho fenomenal muchas veces", finalizó.