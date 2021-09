Este fin de semana, en la vuelta al estadio Santiago Bernabéu 560 días después, el nombre propio fue el de Vinicius. El jugador brasileño se exhibió en la victoria por 5-2 ante el Celta de Vigo. Para hablar de una de las revelaciones de la temporada, ha pasado por 'El Larguero' el exjugador del Real Madrid Savio Bortolini. El extremo brasileño comparte trayectoria con Vinicius: ambos salieron del Flamengo para jugar en el Real Madrid, aunque Savio había jugado más de 200 partidos con el club.

Sobre la eclosión de Vinicius, la selección brasileña y su trayectoria en el Real Madrid ha hablado Savio Bortolini con Manu Carreño en 'El Larguero'.

¿Cómo estás? ¡Cuánto tiempo sin oírte!

Si, hace mucho tiempo. Estoy en Brasil desde hace tiempo. Suelo estar en España, pero con el tema de la pandemia llevo dos años en Brasil. Me he quedado más tranquilo en Brasil.

Oye, qué buen recuerdo dejaste entre los madridistas.

Yo me alegro mucho (risas). A veces me pregunto por qué me quería tanto (risas). Es algo que me guardo siempre para mí y para mi corazón y mi memoria. Fue una época maravillosa, una época de títulos, de conquistas importantes. Llegué en la temporada 97/98 y el Real Madrid llevaba 32 años sin ganar la Champions. Ha sido una etapa que me marcó. Fue muy especial, yo sabía un poco lo que significaba el Bernabéu, la presión y todo eso... Pero yo jugué en el Real Madrid y no cambié. Lo que hacía en el Flamengo intenté hacerlo en el Madrid. Por eso el cariño de la afición fue fundamental.

Aunque llegaste más mayor que Vinicius, llegaste en la 97/98, aquel año ganasteis la Champions. Luego la ganas en el 2000 y luego en el 2002, aunque tú te habías ido al Girondins de Burdeos cedido. Pero Savio, Vinicius ha llegado más joven. ¿Qué se dice en Brasil? ¿Cómo ves la evolución de Vinicius?

Yo veo importantísima su evolución. Cuando el Madrid fichó a Vinicius me preguntaron mucho que cómo era. Yo acompañé su trayectoria en el Flamengo. Tenemos una carrera parecida. Empezamos los dos de muy pequeños en las categorías inferiores del Flamengo. Entonces yo siempre he dicho que es un jugador joven, de muchísimo talento y mucha capacidad. Siempre le he visto dos cosas importantísimas: la calidad y regate que tenía y también un chaval con muchísima personalidad. Son cosas importantísimas para jugar en el Real Madrid.

Aquí se ha dicho que cuando llegó igual tenía que irse cedido. Pero él ha dicho que se haría mayor en el Real Madrid, y eso es muestra de personalidad.

Es un jugador que tiene personalidad fuera y en el campo. Pasó por momentos complicados, pero es lo normal en un jugador de 18 años y en un club como el Real Madrid. Pero yo siempre he visto que él quería mejorar, quería estar y ahora mismo está demostrando su capacidad. Está teniendo minutos y tiempo para demostrar a todos en España el potencial que tiene.

¿Cuánto crees que va a tardar en coger el liderazgo de la selección de Brasil que ahora tiene Neymar?

Ese es otro proceso. La selección brasileña es otra cuestión de tiempo, ocupa el mismo puesto que Neymar y es complicado, pero día a día se le aprecia una evolución importantísima en técnica, táctica, en físico... Hay que mejorar siempre en el Real Madrid y mejorando, así como lo está haciendo, la selección brasileña será cuestión de tiempo.

¿Será el líder del Brasil?

Si sigue así en el Madrid, será cuestión de tiempo. Es un jugador importantísimo para Brasil.

La última. Se que estás al tanto de la actualidad del Real Madrid en Brasil. De hecho, tienes un hijo madridista, muy madridista, que escucha la radio y se pega a El Larguero.

Sí, tengo tres hijos y los tres son muy madridistas, pero Breno, que es el mayor... Dios mío. Es un enamorado del Madrid. Os escucha siempre. Todo lo que tiene que ver con el Madrid lo sabe.

Entonces estás al tanto del tema Mbappé. Juega en esa misma posición que Vinicius. ¿Crees que el Madrid aspirará a la delantera Vinicius – Benzema – Mbappé?

El fútbol cambia siempre y, muchas veces, con mucha rapidez. Mbappé, para mí, es un jugador fantástico y fenomenal, con mucha capacidad física, técnica, definición... Pero el fútbol cambia mucho. Si Vinicius sigue así hasta el final de temporada, pueden cambiar muchas cosas de aquí al final de temporada. Pero a mí como exjugador del Madrid y aficionado me gustaría verlos juntos en el Madrid. A mí me gustan los grandes jugadores. Pero hablando ahora de Vinicius, a mí me gusta mucho. No solo soy aficionado del Real Madrid, pero es que también soy admirador de buen fútbol y ese fútbol de habilidad, de calidad, de regate... Ahora en el fútbol vemos poco regate y a mí jugadores como Vinicius me encantan.

¿Le ves como potencial ganador del Balón de Oro?

Es pronto, hay muchos jugadores de calidad. Creo que Vinicius tiene que hacer lo que está haciendo: evolucionar y crecer en la parte táctica, física, de definición, de pase, de centro... Si sigue así, hará muchas cosas en el fútbol.

Savio, se te echa de menos en España. Un abrazo de parte de todos y a tus hijos también.

Muchas gracias, yo también hecho de menos España. A su gente, al madridismo, a la gente del Zaragoza... Un abrazo y un saludo a todos.