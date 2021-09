El precio (astronómico) de la luz

El Gobierno ha adoptado hoy un paquete de medidas difíciles. Y muy esperado. Tanto que quizá ha llegado en el último cuarto de hora, antes de que se produjera una verdadera explosión social contar el precio de la luz. Eran medidas difíciles, porque tenían que conjugar al mismo tiempo, al menos, cuatro exigencias ineludibles. Y a veces contradictorias. Primero, las de consumidores, domésticos y empresariales, que atisbaban la ruina. Segundo, las de la insoslayable realidad de los mercados internacionales, con unos precios del gas disparados por causa de la recuperación económica y el consiguiente aumento de la demanda. Tercero, el marco legal de la Unión Europea, que no se puede saltar fijando precios alegremente, por decreto, o expropiando concesiones a la brava. Y cuarto, los legítimos derechos de las empresas energéticas. El resultado de esta endiablada combinación parece sensato. Lo más importante es que el coste de esta rebaja de la luz a los consumidores no recaerá en un solo protagonista, el habitual pagano de siempre: el contribuyente, que viene de las clases media y trabajadora. Las grandes compañías compartirán el esfuerzo, aunque en menor grado. Esperemos que ahora no salgan a la calle, a protestar por unos menores beneficios.