Lo peor de un problema es no llegar a entenderlo. Llevamos unos cuántos meses intentando sin éxito entender el problema de la espectacular e irrefrenable subida de la luz y estamos a punto de cortocircuitar. Nos cuesta comprender cómo un bien básico ha multiplicado su precio muy por encima de otros bienes esenciales, nos cuesta entender el peculiar mecanismo de subasta, más propio de un Picasso, por el que el precio de la energía más cara, que es la última que puja, arrastra a las más baratas, en vez de hacer media con ellas. Y no hay quien entienda, o se entiende muy bien, cómo la carga extraordinaria sobre el consumidor es paralela a los extraordinarios beneficios conseguidos por las eléctricas.

Ayer, el presidente de Gobierno se comprometió a detraer estos beneficios extraordinarios y a topar el precio del gas, dos medidas que, si son posibles, no se entiende cómo no se han tomado antes ni por qué no se extienden más allá de un plan de choque. Y después está lo de la rebaja de impuestos: el IVA y el impuesto de la electricidad. A esto sí que llegamos. Pero se nos debería explicar cómo se rellenará el agujero que dejará en las arcas del Estado lo no recaudado. Porque o se recortan servicios o se compensan esas caídas con incrementos de otros impuestos o engordamos un déficit al que ya le estallan las costuras. Es decir, que la factura hoy recortada nos puede salir muy cara mañana.