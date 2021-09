Un año y un mes más tarde, el Bayern de Munich volvió a pasar por encima del Barça en Champions. En esta ocasión no se repitió el abultado resultado de 2-8, pero sin embargo, las sensaciones son las mismas: una nula esperanza depositada en un equipo que, tras las salidas de Messi y de Griezmann, parece que le faltan muchos mimbres para aspirar a por todo en Europa. La victoria bávara por 0-3 en el Camp Nou en la primera jornada de Champions, hizo que el 'Sanedrín' de El Larguero analizara la debacle azulgrana.

¿Qué sensaciones deja este Barça tras volver a caer en Champions?

Antonio Romero: "He tenido la fortuna de poder ver el partido entero y quiero decir que este Barcelona no está para competirle al Bayern por el primer puesto del grupo, pero de ahí, que no haya pasado del centro del campo ni haya tirado a portería, hay un gran abismo. Además, la relación entre entrenador y presidente está muy tocada, pero a Koeman hay que pedirle algo más".

Sique Rodríguez: "Antes, cuando tú pensabas en la alineación del Barça, tenías dudas de a quién dejabas en el banquillo. Ahora tienes dudas de a quién pones de titular. A mí me ha dado la sensación de que Koeman ha puesto jóvenes para protegerse".

Jordi Martí: "Si ves que el plan de la primera parte no funciona, y vas en la segunda y sacas el mismo planteamiento, vas mal. Koeman debe reaccionar, intervenir e intentarlo. Tiene que sacar algún chaval joven para darle chispa al equipo. Es para preguntarse por qué hace modificaciones cuando va 0-2".

Jesús Gallego: "La primera limitación es la plantilla. Hoy ha sido un baño de realidad. A mí lo que me ha sorprendido es la total desconfianza en sí mismo que tiene este equipo. Anímicamente, yo he visto un equipo enterrado en el banquillo y en los supuestos líderes".

Sique Rodríguez: "El Barça ha empezado bien en los primeros minutos, pero se ha ido diluyendo".

¿Está desafiando Koeman a Laporta?

Julio Pulido: "Es duro para el aficionado del Barça que esta noche escuche a su capitán y a su entrenador. Este equipo se ha debilitado deportivamente porque ha perdido cincuenta goles en el último año con las salidas de Messi y Griezmann. Ya no están al nivel de los grandes de Europa. Bien haría el aficionado del Barça en hacerse a la idea de que esto puede ser así todo el año. Esto ya solo tiene una solución: o Laporta o Koeman y va a ser Koeman".

Sique Rodríguez: "Echar a Koeman puede hacerlo si tiene claro el sustituto. Jordi Cruyff no quiere y salvo que cambie de opinión, Laporta no ve a Xavi en el primer equipo".

Miguel Martín Talavera: "Viendo hoy el partido del Barça, da igual que hubieras puesto en el banquillo a Guardiola. Creo que el momento del Barça es más anímico. Está viviendo los momentos más duros que puede vivir: un equipo campeón, que ha ganado mucho, que sabe que ya no lo es".

Jordi Martí: "Falta ver como aterrizan Ansu, Dembélé y todos los jóvenes. Mimbres para hacer un mejor papel los hay. A mí del tema Laporta hay una cosa que sí veo razonable: si cree que hay que estar encima del entrenador, tiene que decírselo en privado, me parece razonable".

Jesús Gallego: "Koeman no es de los que agachan la cabeza, pero sí es verdad que ya está quemado porque viene de un año muy complicado. El único remiendo del Barça está en el banquillo".

¿Ha engañado Koeman al barcelonismo?

Sique Rodríguez: "Es pronto para ver pitos a Laporta, porque la gente culpa más a Bartomeu".

Julio Pulido: "El currículum de Laporta es no conseguir mantener y retener a Messi en el Barça, regalar a Griezmann al Atleti y debilitar a su entrenador pública y privadamente".

Antonio Romero: "Lo mejor que ha hecho Laporta en estos meses ha sido la pancarta del Bernabéu. Además, el otro día dijo públicamente que en diciembre el equipo podría fichar otra vez a máximo nivel y que estuvo a punto de fichar a Neymar. También ha engañado a la afición del Barça".

Miguel Martín Talavera: "Que el Barça no podía fichar lo sabía cualquier analista. La gran baza de Laporta para ser presidente era la renovación de Messi y ha terminado a tiros con él. El día que se fue no le quiso ni saludar".