Xavier Vidal-Folch

Hoy se ha iniciado formalmente la era del diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Catalunya, entre los equipos de Pedro Sánchez y de Pere Aragonés tras diez años de falta de comunicación, que son muchos, y tensiones agudas y episodios muy graves, pero al fin los protagonistas empiezan a desembarazarse de la mascarilla del desencuentro e intentan reconducir la deriva de fractura, distancia, ilegalidades y exceso de apelación a los jueces que nos dejó el procés. Para ello se necesitará paciencia, habilidad, mucho tiempo y un poquito de suerte. Para llegar a este punto, el de encontrarse y debatir, que es lo mínimo que se despacha en democracia, Sánchez ha sido atacado ferozmente. La oposición tacha la reunión de infamia y de humillación. Otra vez las palabras de exageración campanuda ¿dialogar con alguien que finalmente no incumple la ley es un delito? Para alcanzar este mismo punto, Aragonés ha tenido que cuadrarse, ha defendido la institución que preside y ha impedido que sus colegas de gobierno de Junts convirtiesen una reunión seria entre instituciones en un carnaval de siglas partidistas. Y es que si los ex convergentes querían asistir como formación particular a una reunión entre gobiernos, todos los demás partidos, todos, estos dos que se dice también podrían reclamar plaza. Los viejos rockeros del procés tendrán que acostumbrarse de nuevo a la ley, a las formas, a los modales, a respetar al otro, empezando por respetarse a sí mismos.