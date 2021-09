Soledad Gallego-Díaz

Los precios no se topan, sino que se les pone un tope. En cambio, las eléctricas sí se topan con el Gobierno, porque topar significa realmente chocar. Encontrar lo que se andaba buscando. Y las eléctricas llevan bastante tiempo buscando las cosquillas al Gobierno y han terminado por encontrárselas. Tanta falta de cooperación por su parte, en el fondo, tanta falta de inteligencia, tiene un coste. No se puede creer que la arrogancia no tiene un precio y más todavía si termina nada menos que en una verdadera explosión de insolencia por la boca del presidente del Foro Nuclear, que dividuo irritar hasta el más pacífico de los ciudadanos. La velada amenaza del señor Araluce y de no garantizar el servicio de las centrales nucleares, que proporcionan más o menos el 20% del consumo eléctrico, sonó ofensiva y como una falta de respeto a los ciudadanos. Da la casualidad de que las centrales son propiedad precisamente de las mismas empresas eléctricas que están teniendo más beneficios que nunca, Endesa e Iberdrola. Y los máximos responsables de estas empresas saben perfectamente que apagar una central es cosa seria. ¿Es mucho pedir que alguno de los directivos de Endesa o Iberdrola salga en público y le diga al señor Araluce que calle la boca?