Otro despropósito de los que gritaban 'parlem'

Estaba claro que una parte del independentismo, el que representa Junts per Catalunya, no tiene ningún interés en encontrar una solución dialogada a la crisis de Catalunya. Hasta la noche del lunes la excusa para no sentarse en una mesa de diálogo era que el presidente del Gobierno central tampoco iba a hacerlo, así que cuando Pedro Sánchez anunció lo contrario tuvieron que modificar la estrategia. Y en la enésima vuelta de tuerca del absurdo independentista optaron por anunciar que en la mesa se sentarían algunos de los políticos indultados y que no forman parte del Govern catalán. Y ante la reacción del president de la Generalitat, excluirlos de la negociación, Junts per Catalunya carga contra el gobierno de Sánchez, alimentando el relato victimista del veto.

Todo un despropósito. Otro despropósito de ese sector del independentismo que, recuerden, gritaba a plano pulmón aquello de 'parlem', 'hablemos', o 'seat and talk'. Sentémonos y hablemos. Ahora cuando tienen la oportunidad de hacerlo optan, de nuevo, por la peor de las salidas. Pero hay algo más, y es la demostración definitiva de la falta de compromiso y de reconocimiento con la institución, con la Generalitat. Institución que ya han usado como base de operaciones del activismo y de la propaganda política, con Quim Torra de presidente, y que ahora, que no ocupan el sillón presidencial, se dedican a boicotear.

Junts per Catalunya no ha asumido la pérdida de la hegemonía del independentismo, fue Esquerra quien ganó las últimas elecciones, y se dedica al boicot permanente de las labores de un govern del que forman parte y así es muy complicado, no solo el diálogo con el gobierno central, sino la gestión diaria de una institución que debería estar volcada en los catalanes, en sus problemas y en sus necesidades, pero que malgasta su tiempo en las luchas internas y en airear las diferencias.

Al president de la Generalitat, a Pere Aragonés, se le plantea el reto de mantenerse firme ante las provocaciones de sus socios de gobierno, de momento ha dado un golpe de autoridad, habrá que ver que efecto tiene esto en la vida del gobierno de coalición.