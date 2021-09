La opinión de Carles Francino

El noventa por ciento de las muertes por cáncer de pulmón se podrían evitar si la gente no fumara. Esto, que parece una obviedad, no hacer esto -es decir, no fumar- lo que supone realmente es una afrenta al sentido común. Si tenemos en cuenta que cada año mueren más de 20.000 personas en España por esta causa. Pero, claro, esto es así no porque seamos tontos de capirote o porque los fumadores -y fumadoras- tengan tendencias suicidas, sino porque la industria tabacalera ocultó durante muchos años los efectos nocivos del tabaco.

No fue hasta la década de los 90 que se conoció la existencia de estudios que las propias tabacaleras habían ocultado, o incluso destruido. Pero por aquel entonces el consumo estaba ya tan extendido que ahora cuesta dios y ayuda... ya no erradicarlo sino simplemente reducirlo. Pregunta: ¿fue este un caso aislado de oscurantismo, de ocultación?, ¿ha cambiado el panorama? Pues parece que no mucho, la verdad.

Porque hoy, por ejemplo, sabemos que Instagram -tan bonita ella, tan utilizada- es una red social tóxica, sobre todo para los adolescentes -hay datos sobre ansiedad y depresión en este colectivo que son terribles-. Pero resulta que Facebook tenía esos informes en un cajón. ¡Mira por dónde! Ha tenido que desvelarlos como una gran exclusiva el 'Wall Street Journal'. Y no sé lo que tardaremos en evaluar los daños, pero esos daños ya están ahí, ya se están produciendo.

Lo peor de todo es que dentro de diez, quince o veinte años, cuando recordemos los efectos nocivos del tabaco o del postureo en Instagram, seguro que alguien nos estará ocultando alguna otra cosa para sacar beneficio. Y no se me ocurre cómo evitarlo, la verdad, y eso me cabrea un montón.